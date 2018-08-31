'AKP bu işi provoke etmek istiyor'

CHP’li Tanrıkulu, Cumartesi Anneleri'nin eylemlerini yasaklayan AKP’ye 'Açıklamalar bizim nazarımızda hiçbir şey ifade etmiyor' derken Şeker ise 'AKP olayları provoke ediyor' dedi.

Esra KOÇAK MAYDA/ARTI GERÇEK- Cumartesi Annelerinin 700. Hafta eylemine polisin saldırısının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, saldırıyı savunarak eylemlerin "terör örgütü gruplarının propaganda alanına dönüştüğünü" söyledi. Çelik “Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde böyle eylemlere izin verilmeyecektir” dedi.

Çelik’in bu açıklamaları öncesinde ise Reform Eylem Grubu toplantısı yapan Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Hazine ve Maliye Bakanları insan hakları, adalet, özgürlükler konusunda reformlar gerçekleştireceklerini söylediler.

AKP kanından gelen bu iki açıklamayı Cumartesi Annelerinin 700. Hafta eylemlerine de katılan CHP İstanbul Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Şeker’e sorduk.

Tanrıkulu, şu değerlendirmelerde bulundu: “AKP’nin Erdoğan’ın önderliğindeki otokratik başkanlık rejiminin geldiği nokta, hukuk devleti, özgürlükler ve insan haklarına imtinayla yaklaşan ve bunları kendi yönetimlerinin önünde bir engel olarak gören bir noktadalar. Dolayısıyla 4 bakanında reformlar diyerek açıklama yapmaları çerçeve içerisindeki fotoğraftan başka bir şey değildir. Bir taraftan insan hakları konusu vazgeçilmezimiz diyeceksiniz ama diğer taftan da neredeyse tüm dünyada en barışçıl en sivil biçimiyle adalet isyanı olarak simgelenmiş ve bugüne kadar hiçbir siyasi partinin ya da grubun aracı olmamış bir etkinliği yasaklıyorsunuz. Hükümetin bir taraf uluslararası ilişkilerin aracı olarak kullandığı adalet ile ilgili sözler tamamen samimiyetten uzak, Türkiye’nin içerisinde bulunduğu durumu anlamayanların vermiş olduğu bir fotoğraftan ibarettir. Bu fotoğraf ve açıklamalar bizim nazarımızda hiçbir şey ifade etmiyor.”

Tanrıkulu CHP milletvekilleri olarak geçen hafta olduğu gibi yine Cumartesi Anneleri'nin yanında olacaklarını ifade etti.

“AKP OLAYLARI PROVOKE EDİYOR”

Şeker ise AKP’nin insan haklarını deforme ettiğini söylerken şunları dile getirdi: “Bu açıklamalar AB sürecinin istismar edilmesinden başka bir şey değildir. Yasaklama açıklamasını İçişleri Bakanı kişisel bir kariyer kaygısı gözeterek yapmış olabilir ama iktidarda olan Cumhurbaşkanı’nın genel başkan olduğu parti sözcüsü açıklıyorsa bu tamamen bir çelişki ve samimiyetsizliğin de itirafıdır. AKP bu işi provoke etmek istiyor. Papaz Brunson’a bu işi fatura edemedi. Şimdi fatura edecek mecralar yaratmaya çalışıyor. Kendi yarattıkları rant ekonomisinin Türkiye’ye yaşattığı krizi birilerine ihale etmek istiyor. Olayları gerçek bağlamından çıkararak gündem değiştirmeye çalışan AKP, ekonomik krizin gerçek sebeplerinden toplumu bu şekilde uzaklaştırmaya çalışıyor.”