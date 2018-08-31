HDP yerel seçimler için kararını verdi

24 Haziran TBMM ve Cumhurbaşkanı seçimlerinin değerlendirmesini yapan HDP, önümüzdeki yıl mart ayında yapılması planlanan yerel seçimler için sahaya inmeye hazırlanıyor.

HÜSEYİN ŞİMŞEK - BİRGÜN/ Yerel seçimlere yedi ay gibi bir zaman olmasına rağmen aday belirleme ve ittifak çalışmalarını erken tamamlamak isteyen HDP yönetimi, Eylül ayından itibaren “seçim eksenli” çalışmalar yürütecek. Bu kapsamda ilk olarak salı günü Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında bir araya gelecek parti yönetimi, ardından bölgelere dağılarak yerellerde ittifakın yolunu arayacak.

CHP ile ittifak gündemde yok

Edinilen bilgilere göre HDP, MYK toplantısının ardından bir de Kadın Grubu toplantısı yaptıktan sonra belediye eş başkanları adaylarını belirlemeye yönelik somut adımları atacak. HDP, başta yüze yakın belediyesine kayyum atanan Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) olmak üzere yerellerde çeşitli siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüşecek.



HDP yönetimi, CHP ile ittifak görüşmesi yapmayı ise planlamıyor. Parti yönetimi, ittifak görüşmeleri için sol ve sosyalist partiler ile Kürt seçmene hitap eden partilere yoğunlaşacak.

“Demokratik mücadele” gündemi

24 Haziran seçimlerinin hemen ardından Van’da milletvekilleri ile kampa giren parti yönetimi, burada alınan “siyaseti Meclis çatısı altında sıkıştırmama” stratejisini de yerel seçimlere hazırlık ve propaganda döneminde uygulamayı hedefliyor. İttifaka yönelik planlanan görüşmelerin ana gündem maddesi “toplumsal muhalefetin bir araya gelebileceği demokratik mücadelenin nasıl yürütüleceği” olacak.

20 belediye daha kazanabilirler

Öte yandan 2014 yılındaki son yerel seçimlerde “batıda HDP, doğuda DBP ile seçimlere katılma” taktiğini bu seçimlerde uygulamayacak. Son yerel seçimlerde bölge illerinde seçime katılan DBP, bu kez aday göstermeyecek ve HDP’nin adaylarını destekleyecek.

Bir kamuoyu araştırma şirketinin değerlendirmesini inceleyen parti yönetimi, 20 yeni belediye daha kazanmanın hesaplarını yapıyor. Araştırmanın ardından ortaya çıkan tabloyu inceleyen parti yönetimi, 24 Haziran seçimlerinde alınan oy korunursa kayyum atanan 11 il belediyeden 10’u, 67 ilçe belediyesinden ise 62’si yeniden kazanma şansı çok yüksek. Altı belediye ise AKP’ye geçecek. Araştırma şirketi ayrıca AKP ve CHP’nin elinde bulunan 20 belediyenin ise 24 Haziran’daki oy oranları korunursa HDP’ye geçeceğini ortaya koydu.