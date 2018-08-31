Erdoğan'dan flaş döviz açıklaması

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halis Demir kardeşimiz de bir astsubaydır.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları arasındadır.

Esasen miletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cearetle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek karakterdedir. 15 Temmuz gecesi darbecilerin karşısına dikilen ve tek yürek olan milletimiz bu gerçeği bir kez daha teyit etmiştir.

Bu ordu tarihe sığmayacak kahramanlıkların sahibi bir ordudur. Sizler bugün milletimizin 'peygamber ocağı' dediği böylesine şerefeli bir kurumun kapısından ilk adımınızı atıyorsunuz. Giydiğiniz üniformanın onuru sizin en büyük mükafatınızdır.Hele Hele nasibinzde varsa gazilik ya da şehitlik mertebelerini hiçbir maddiyatla tarif edebilmek münkün değildir.

Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz. Hep birlikte başı dik ve alnı açık şekilde geleceğimize umutla bakıyoruz. Her tercih gibi bunun da elbette ki bir bedeli vardır. Bunu da şehit ve gazilerle ödüyoruz. Bu bedeli bazen uluslararası alanda çifte standartlara, ayrımcılağa ve haksızlığa uğrayarak ödüyoruz. Bu bededeli bazen ekonomik olarak ödüyoruz.

Terörle mücadele herkese hak görülüyor ama konu Türkiye olunca birden işin rengi değişiyor... Terörle mücadele yalnız bırakılan bir ülkeyiz."

Okuldan bu yıl 2544 Türk, 18 misafir astsubay mezun oldu.

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