Erdoğan: Bu da geçer ya hu!

Erdoğan, yüksek döviz kuru ile ilgili 'Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. 'Döviz kuru ne olacak' diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer ya hu'.

Erdoğan’ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

‘TSK’da astsubaylık kritik bir görevdir. 15 Temmuz kıyamının sembol ismi Ömer Halisdemir kardeşimiz de bir astsubaydı. Ordumuza astsubay olarak katılıp daha sonra subaylığa geçen ve general rütbesine yükselen kardeşlerimiz var. Subaylarımız, astsubaylarımız ve uzman parsonel yapısıyla TSK bölgesinin ve dünyanın en güçlü orduları başında gelme konumunu sürekli tahkim ediyor. TSK dünyanın en köklü, yaygın ordusudur’

Cumhurbaşkanlığı forsumuzda temsil edilen devletimizin en önemli özelliği sağlam bir ordu düzenine sahip olmalarıdır. Kendilerinden kat be kat düşmanları hep yenilgiye uğratmıştır. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri de Malazgirt Zaferi’dir. Esasen milletimizin tamamı ezanı, bayrağı, vatanı, devleti tehlikeye düştüğünde cesaretle mücadeleye atılmaktan çekinmeyecek cesarettedir.Sizler bugün milletimizin “peygamber ocağı” diyerek gönlündeki yeri ifade ettiği böyle şerefli bir kurumun kapısından ilk adımı atıyorsunuz.

Elini vicdanına koyan herkes, şu gerçeği kabul edecektir; Türkiye’nin ne sınırları içinde ve dışında maruz kaldığı terör saldırılarını ne uluslararası alanda karşılaştığı riyakarlığı ne de ekonomide oturtulmaya çalışıldığı kriz görüntüsünü hak edecek bir sorunu bulunmuyor

Milletlerin tarihinde dönüm noktası vardır. Son yıllarda yaşadığımız hadiseleri milletimiz bakımında böyle görüyorum. Ülke ve millet olarak tercihimizden asla pişman değiliz.Terörle mücadele herkese hak görülüyor, ama konu Türkiye olunca işin rengi değişiyor. S-400’lere ihtiyacımız var ve anlaşma bitmiştir en kısa zamanda alacağız.

Türkiye'nin zaten proje ortağı olduğu F-35'lere de ihtiyacı var. Kendi geliştireceği uçaklara da ihtiyacı var.Verirler vermezler bilemem. Verdikleri takdirde anlaşmaya uyduklarının kanıtıdır. Biz anlaşanın gereği 900 milyon dolar ödeme yaptık. F-35'lerin bize verilmesi gerekiyor. Verilir verilmez. Artık dünya tek ülkeden ibaret değil. Orası vermezse biz başka ülkeden bunları temin ederiz.



‘DÖVİZ KURUNU, DÖVİZ KURŞUNU HALİNE GETİRDİLER’

Döviz kurundaki artışa ilişkin Erdoğan, “Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur. İçimizdeki ihanet çeteleri vasıtasıyla yapamadıklarını döviz kurunu, döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahı ile gerçekleştirmek istiyorlar. Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir. ‘Döviz kuru ne olacak?’ diyenler varsa cevabımız; bu da geçer yahu olacaktır” dedi.