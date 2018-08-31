Raporda ilginç detay: 3 milyarda bir

24 Haziran seçimlerinin üzerinden iki ay geçtikten sonra seçimleri değerlendiren CHP, seçim hilelerine ilişkin de bir rapor hazırlattı.

CHP, seçimlerin üzerinden iki ay geçtikten sonra bir seçim analiz toplantısı düzenledi.

Toplantıda uzman bir ekip tarafından hazırlanan rapor okundu, seçim hilelerine ilişkin bazı başlıklara vurgu yapıldı.

Sözcü'den Saygı Öztürk, toplantıda gündeme gelen rapordan bazı başlıkları köşesine taşıdı:

Son seçimlerle ilgili CHP'lilerin kuşkuları çok. Hele, Parti Meclisi'ne verilen bilgiden sonra o kuşkular daha da arttı. Yapıldığı öne sürülen seçim hilelerini kanıtlayacak yeterli dayanak olmadığı için açıklama yapılmıyordu. İşte, bu konuda bir uzman grubu görevlendirildi. Parti Meclisi üyelerine yapılan sunumda çarpıcı bilgiler de yar aldı. Çalışmalar henüz tam sonuçlanmadı ama sunumdan birkaç örnek verelim:



– 24 Haziran seçimi, demokratik ve doğru bir seçim değildir. Seçim sonuçları bilimsel sınırları içerisinde açıklanamaz.

– Doğu ve Güneydoğu'da bir siyasi partinin (Parti ismi de belirtiliyor) elde ettiği oy oranı, 3 milyarda bir olasılıkla çıkması mümkündür.

– İlk aşamada 100 binin üzerinde mükerrer vatandaşlık numarası belirlendi. İncelemeler devam ettikçe bu sayı daha da yükselecek.

– Benzerlikler için bir kişinin 7 kıstasta tanımlanması lazım. Ana, baba adları, doğum tarihi, nüfusa kayıtlı olduğu il gibi. Ancak bir örnekte bile 38 ayrı yazılış yapılmış. Söz gelimi Doğubeyazıt yazarken kimisinde “D. Beyazıt”, kimisinde (a) harfi yerine (e) yazılmış, kimisinde (ı) yerine (i) yazılmış. Oysa bütün veriler aynı olmasına karşın yazım hileleri kullanılmış.

– Sadece Şanlıurfa'da 7 bin kişi seçim kütüğüne mükerrer yazılmış.

Yapılan kısa sunum bile CHP Parti Meclisi üyeleri tarafından hayretle karşılandı. Tabii daha bu çalışmalar devam edecek ve son şekli verildikten sonra “seçim hileleri” kamuoyuna açıklanacak. Bu konuda edindiğim bilgi şimdilik bu kadar.