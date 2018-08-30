İYİ Parti'liler Saray'a ilk kez gitti

CHP'nin katılmadığı ERdoğan'ın Beştepe'de verdiği 30 Ağustos resepsiyonuna İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve kurmayları katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşi Emine Erdoğan eşlik etti.

Konuşmasının ardından Malazgirt Zaferi'ne özel hazırlanan film davetlilere izletildi. Programın sunuculuğunu, Diriliş Ertuğrul dizisiyle tanınan oyuncu Engin Altan Düzyatan yaptı.

İYİ PARTİ DE RESEPSİYONA KATILDI

Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, milletvekilleri, yüksek yargı organlarının başkanları, Cumhurbaşkanı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, bürokratlar ile çok sayıda davetli katıldı.

İYİ Parti'li Lütfü Türkkan, resepsiyondan bir kareyi de sosyal meya hesabından paylaştı.