Erdoğan, İnce'nin seçim sloganını kullandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriye sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yıktık, oyunu bozduk. Sincar'ın yeni bir Kandil'e dönüşmemesi için kararlılığımızı her fıratta dile getiriyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda konuşan Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

-Türkiye güçlendikçe karşı karşıya kaldığımız sorunların, uğradığımız saldırıların boyutu da büyüyor. Kredi derecelendirme kuruluşlarının sanal olarak provakatif dereceler verdiklerini biliyoruz.

Bundan iki bin yıl önce kibirlerinden yanlarına varılmayan ülkeler ne yapıyordu bilmiyoruz ama bizim ecdadımız dünyayı yönetiyordu. Bizim inancımızda kibir, üstünlük kabul edilmez. Kime karşı üstünlük göstereceğimizi biliriz.

Siyasi hayatımız kibirle millete parmak sallayanlara mücadele ederek geçti. Tarihi bir mücadele yürütüyoruz. Çok büyük bir mesuliyet altındayız.

MUHARREM İNCE'NİN SEÇİM SLOGANINI KULLANDI

"Bir nal bir atı, bir at bir süvariyi bir süvari bir bölüğü bir bölük bir ülkeyi kurtarır."

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