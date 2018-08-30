Kızılırmak'taki kirlilik Meclis'e taşınıyor

DHA - CHP Milletvekili Faruk Sarıarslan, Nevşehir'in Avanos ilçesinde Kızılırmak üzerindeki 'Sallanan Köprü' girişinde yaptığı basın açıklamasında, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığını belirterek, "Bize bu zaferi yaşatan Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarını saygıyla, minnetle anıyoruz. Onlar bize güzel bir vatan bıraktılar. Bize düşen ise bu vatanı en güzel şekilde korumaktır" ifadelerini kullandı. Sarıarslan, Kızılırmak'ın yüzyıllardır güzel bir şekilde akıp gittiğini, ancak şimdiye kadar hiçbir zaman bu kadar kirli olmadığını söyledi. Faruk Sarıarslan, şöyle konuştu:

"Bu hükümet, buradan elektrik üretmek için alelacele ırmak üzerinde tesisler, barajlar kurdu. Sonunu hiç düşünmedi. Bugün 30 Ağustos vesilesiyle valilikteki toplantıda bu kirliliği Vali Bey'e aktardım, 'Bu konuda basın toplantısı düzenleyeceğim, kirlilikle ilgili yaptığınız bir şey varsa, onu da dile getireyim' dedim. O da bana 'Bu konu hakkında araştırmalar ve çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalar ne kadar sürer bilmem' dedi. Devletin elinde bu konuyla ilgili yetkiler var. Bir an önce, hiç gecikmeden, buraları koku sarmadan bu işlerin yapılması lazım. Kızılırmak'ın eski Kızılırmak olması lazım. Balık tutulur olması lazım. Irmağın kenarında neşeyle yürünmesi lazım. Irmaktaki kazların sayısı arttı ama kazlar yüzecek yer bulamıyorlar. Ben burada Valimizin yapıcı olduğuna inanıyorum. AKP'nin Nevşehir milletvekillerinin de bu konuda duyarlı olacaklarını düşünmek istiyorum. Eğer bu konu 1 ay içinde çözülmez ise bu konuyu Meclis'e taşıyacağım."

'HÜKÜMETİ SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ'

Sarıarslan, seçimlerden önce Nevşehir'de yaptığı konuşmalarda, euro'nun 8 TL, doların ise 6 TL olacağını söylediğini vurgulayarak, "Bu konuda yanılmadım, yanılmayı çok isterdim, yine de yanılmak istiyorum. Eğer hükümet, doları düşürecek bir yasa teklifi getirecek olur ise bunu da desteklemeye CHP olarak hazırız. Her türlü desteği vermeye hazırız. Bu ülke bizim" dedi.

'IRMAĞIN TEMİZLİĞİ, DSİ’NİN GÖREVİ'

Bir gazetecinin, "Avanos Belediye Başkanı sizin partinizden. Irmağın temizliğini belediye neden yapmıyor?" sorusu karşısında, ırmağın temizliğinin, Avanos Belediyesi'nin görevi olmadığı yanıtını veren Faruk Sarıarslan, "Irmağın temizlenmesi görevi belediyenin değil, DSİ'nin görevidir. DSİ'nin bu görevi yapması lazım. Belediye Başkanı'nın bu sorunla ilgisi yok. Belediyenin görevi, ırmağın kenarında başlar, ırmağın sulak kısmının temizliği ise DSİ'nin sorumluluğundadır" diye konuştu.