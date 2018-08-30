Erdoğan'dan 'askeri okul' açıklaması

Erdoğan, "Bazıları askeri okullar kapatıldı diye propaganda yapıyor. Sadece artık günümüz şartlarında ihtiyaç kalmadığı için askeri liseler kapatıldı. Şu anda üniversitemizin toplam öğrenci sayısı 9.500'ün üzerindedir." dedi.

​Erdoğan, "Kurumsal açıdan yeniden yapılanma sürecini önemli ölçüde tamamladığımıza göre, artık tüm enerjimizi ve zamanımızı içerik üzerinde yoğunlaştırabiliriz. TSK'yı sadece silahıyla, insan gücüyle, sadece fiziki performansıyla değil aynı zamanda hayata, dünyaya, ülkemize, üstlenilen sorumluluklara bakış açısıyla da en ileri düzeye ulaştırmak noktasında kararlıyız" diye konuştu.

"Türkiye'nin sürekli darbe ve cunta üreten, vesayetin aracı haline gelen değil; ülkesini ve milletini en iyi şekilde savunacak bir orduya ve insan gücüne ihtiyacı vardır" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli Savunma Üniversitemiz, önümüzdeki ekimde toplam 6 bin 125 Türk ve 22 ülkeden 661 misafir askeri öğrencisiyle yeni eğitim-öğretim yılına başlayacaktır. Böylece 15 Temmuz'un ardından başlayan yeniden yapılanma süreci büyük ölçüde tamamlanmış ve harp okullarımız tam kapasiteyle faaliyetlerini yürütür hale gelecektir."