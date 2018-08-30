Mehmet Barlas: Yanıldık

Mehmet Barlas, "Dilerim komşumuz Suriye'de hayat en çabuk biçimde normale döner” dedi.

Hükümete yakın Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas bugünkü köşesinde Suriye’deki son gelişmeleri ele aldı.

Barlas “Siyaset değişken olgulara dayalı, gelecekte ne tür kararları gerektireceği hiç belli olmayan bir meslektir. Bu değişkenlik iç siyaset için olduğu gibi dış siyaset için de geçerlidir. Akıllı ve bilinçli siyasetçileri diğerlerinden ayıran özellik ise büyük konuşmamaktır” dedi.

“AMERİKA BU YANLIŞTA ISRAR ETMEKTE”

Esad’ın güçlendiğini kaydeden Barlas, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün tüm bölgeyi ve bu arada Türkiye'yi de derinine etkileyen gelişme, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın zor günleri geride bırakmış olması değil midir?

Esad'ın Suriye topraklarının bütünlüğünü sağlamak için İdlib'e dönük askeri hesaplara girmesi, sade bizim için değil, Amerika ve Rusya için de yeni hesapları gündeme getiriyor.

Günü gerçekçi biçimde değerlendirmek yerine kısa sürede geçerliliğini yitiren ezberlere dayalı siyaset oluşturanlara bir örnek ABD'dir. Arap Baharı rüzgârlarının Suriye'de de Esad'ı devireceğini hesap eden Amerika'nın bu tahmini yanlış çıkmıştır. Ancak Amerika bu yanlışta ısrar etmekte ve Esad'ın askeri harekâtına zaman zaman bomba ve füzelerle müdahale etmektedir. Bu müdahalelere gerekçe olarak da Esad'ın zehirli gaz kullandığı gösterilmektedir. Şimdi nüfusu sığınmalarla birlikte milyonları bulan İdlib de, bu senaryonun içinde gibi görünüyor...”

“ESAD REJİMİNİN SONA ERDİĞİ YANILGISINA, ABD İLE BİRLİKTE DÜŞMÜŞTÜK”

“Bütün bu anlattıklarımın Türkiye'yi doğrudan ilgilendirdiğini görmemek mümkün değildir” diyen Mehmet Barlas yazısını şöyle sürdürdü:

“Biz Türkiye olarak Hafız Esad rejiminin sona erdiği yanılgısına, ABD ile birlikte düşmüştük. Bu yanılgının rüzgârında, Rusya'nın neden Esad'ın yanında yer aldığını da, İran'ın Esad'ın yanında yer almasının ne anlama geldiğini de tam tahlil edemedik. Ve şimdi de Esad'ın artık bizim sınırlarımıza kadar dayanan toparlanmasının sonuçlarını henüz değerlendirmiş değiliz.

Bereket Rusya ile diyalogun ötesindeki bir işbirliğimiz var. Ayrıca Türkiye- Rusya İran üçlüsünün oluşturduğu ‘Astana Süreci’ içinde Suriye'ye bakmak durumundayız.”

“DİLERİM KOMŞUMUZ SURİYE'DE HAYAT EN ÇABUK BİÇİMDE NORMALE DÖNER”

Yazısında “Yani Suriye'deki ‘Esad Gerçeği’ne uyumumuz ABD'ye göre daha kolay olacak” diyen Mehmet Barlas “Ölümden kaçan milyonlarca Suriyeliye kucak açan Türkiye, Lübnan ve Ürdün, kriz döneminin doğrudan etkilenen ülkeleridir. Bunun yanında Suriye topraklarındaki kriz Türkiye'ye PYD/PKK terör örgütünün güçlenmesi şeklinde yansımıştır. Dilerim yeni duruma uyarlı siyasetleri gecikmeden üretebiliriz. Ve dilerim komşumuz Suriye'de hayat en çabuk biçimde normale döner” ifadeleri kullandı.