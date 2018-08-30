AKP'li Özhaseki'den MHP'yle ittifak açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Seçimlerde yüzde 49'a kadar gelmiş bir partiyiz, yüzde 6 nereye gitti? Bunu konuşuyoruz. Vatandaşın bize kızgınlığı varsa araştırıyoruz. Biz bundan ders almazsak öbür seçimlerde perişan oluruz" dedi.

Habertürk'ten Çimen Çetin'in sorularını yanıtlayan AKP'li Özhaseki, yerel seçim çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu.

“Yüzde 6 nereye gitti?"

Özhaseki, "Biz AK Parti olarak çok hızlı davranan bir partiyiz. Özeleştirimizi yaptık, yol haritamızı belirledik. Zamanında yapılan ideolojik belediyeciliği bir kenara bırakarak hizmet belediyeciliği yaptık. Neredeyse tüm partiler belediyeleri almışlardı, ama sonra bu kendi sonlarını hazırladılar. Belediyecilik çok zor. Seçimlerde yüzde 49'a kadar gelmiş bir partiyiz, yüzde 6 nereye gitti. Bunu konuşuyoruz. Vatandaşın bize kızgınlığı varsa araştırıyoruz. Biz bundan ders almazsak öbür seçimlerde perişan oluruz. Biz kendi içimizde dersimizi iyi çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

Özhaseki, yerel seçimlerde olası bir ittifakla ilgili, "Şu an ittifak için bir şey söylemek için çok erken. Biz ittifak yapmayacakmışız gibi çalışıyoruz. Ancak önümüzdeki dönem neler görürüz takip etmek lazım. Gelişmelere göre hareket etmekte fayda var. Cumhur İttifakı'nda biz birçok konuda örtüşüyoruz. Şu an çok erken. Yerel seçimlerde ittifak daha zordur. Biz bu ittifaka dikkat ediyoruz" dedi.