Bakan Albayrak sosyal medyadan paylaştığı mesajında “Malazgirt'ten Dumlupınar'a, bu topraklarda işgale müsade etmedik, etmeyeceğiz. Atalarımızdan aldığımız emaneti layıkıyla bizden sonrasına taşımak için gece gündüz demeden çalışacağız” ifadelerini kullanarak Cumhurbaşkanlığınca Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü ve Zafer Haftası dolayısıyla hazırlanan videoyu paylaştı.
30 Ağustos 2018 13:10
Berat Albayrak’tan dikkat çeken mesaj
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken bir mesaj paylaştı.
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