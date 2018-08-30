Seyit Torun'dan Farsakoğlu'na saldırıya kınama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adalar eski Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Farsakoğlu’na yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.

Seyit Torun, Adalar eski Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Farsakoğlu’na yapılan saldırının “Dürüst çalışan tüm kamu görevlilerine karşı yapılmış olduğunu” söyledi. Saldırıyı kınayan Torun, saldırganların serbest bırakılmasının kabul edilemez olduğunu söyledi ve “Saldırganı serbest bırakmak, bu tür saldırıların yol olması için adeta davetiye çıkartmaktır” dedi.

Seyit Torun, belediye başkanlarının şehri ve doğayı korumakla yükümlü olduğunu hatırlatarak sözlerini şöyle sürdürdü:

“Şehirlerimizin yağmalanmaması, ranta kurban gitmemesi için öncelikli görev belediye başkanlarına düşmektedir. Kolluk gücü olmayan, iktidarın desteğini arkasında göremeyen belediye başkanlarımız hem görevini yerine getirirken zorluk yaşamaktadır hem de görev süreleri dolunca bu talihsiz örnekte görüldüğü gibi savunmasız bir biçimde saldırıya uğramaktadır. Başkanımız Farsakoğlu, belediye başkanlığı döneminde çevreyi ve doğayı koruduğu, sahilleri yağmalatmadığı için saldırıya uğramış, darp edilmiştir. Kınalıada’nın betonlaşmasına engel olduğu, sahile usulsüz beton atılmasına karşı çıktığı için buradan çıkarı olan kesimler tarafından hastanelik edilmiştir.