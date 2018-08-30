CHP'li Özel Binali Yıldırım'ı göreve çağırdı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, verilen 405 yazılı soru önergesinden sadece 5’inin yanıtlandığını hatırlatarak TBMM Başkanı Binali Yıldırım’ı ‘sorumlululuğunu yerine getirmeye’ çağırdı.

Özel, bakanların ve cumhurbaşkanı yardımcısının soru önergesine 15 gün içinde yanıt vermesi gerektiğini de hatırlattı.

Özel’in yazılı açıklaması şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bilgi edinme ve denetim yolları, Anayasa’nın 98’inci maddesinde belirtilmiş olup, bu yollardan en çok kullanılanı yazılı soru önergesidir. Yine Anayasa’nın 98’inci maddesi, Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlarca yazılı soru önergelerinin 15 gün içinde cevaplanması gerektiğini hüküm altına almıştır.

TBMM İçtüzüğü’nün “Yazılı sorunun cevabı” başlıklı 99’uncu maddesi yazılı soruların en geç 15 gün içinde cevaplandırılması gerektiği hususunu bir kez daha vurgularken, süresi içinde cevaplandırılmayan sorular için Meclis Başkanı’na ilgili bakanlara dikkat çekme yazısı gönderme sorumluluğu yüklemektedir.

15 günlük cevap süresi

Sözlü soru önergesi ve gensoru gibi denetim mekanizmalarının tırpanlandığı ve 16 Nisan 2017’de halkoyuna sunulan anayasa değişikliği teklifine ilişkin eleştirilerimize dönemin iktidar partisi sözcüleri yazılı soru önergesinin 15 gün içinde cevaplanmasının sağlanacağı yönünde propaganda yapmışlardı.

TBMM Başkanı seçildiğiniz 12 Temmuz 2018 günkü birleşimde yaptığınız teşekkür konuşmasında, “Meclis soruşturması, yazılı soru önergeleri, genel değerlendirme gibi mekanizmaların yeni dönemde etkin bir şekilde uygulanması mümkün hale gelecektir. Görev sürem içerisinde milletimizin beklentilerini karşılayacak şekilde yasama ve denetleme faaliyetleri ile milletvekillerimizin bölgelerine yönelik taleplerinin, sorunlarının gündemde tutulması ve hükümet nezdinde etkin şekilde takip edilmesi konusunda üzerime düşen sorumluluğu bihakkın yerine getireceğimi bilmenizi isterim” ifadesini kullanmıştınız.

TBMM’nin internet sitesinden erişebildiğimiz verilere göre TBMM Başkanlığı’nca işleme konulan ilk soru önergesinin Başkanlığınıza geliş tarihi 10 Temmuz 2018 olarak görülmektedir. Halen işlemde olan 405 soru önergesi incelendiğinde 25 Temmuz 2018’den sonra verilen soru önergelerinin işleme konulmadığı anlaşılmaktadır. Hali hazırda yalnızca 5 soru önergesinin yanıtlandığı, bu önergelerin ise yanıtlama süresinin 1 ayı bulduğu görülmektedir.

"Ödevlerinizi yerine getirmek zorundasınız"

TBMM Başkanı olarak, yalnızca üyesi olduğunuz Adalet ve Kalkınma Partisi ya da seçilmenize oylarıyla katkı veren Milliyetçi Hareket Partisi’nin değil, hangi siyasi partiden olursa olsun 596 milletvekilinin tamamının hukukunu gözetmek ve anayasa ile içtüzüğün size yüklemiş olduğu sorumlulukları ve ödevleri yerine getirmek zorundasınız.

"Meclis daha güçlü hale gelecekti"

Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak 16 Nisan referandumuyla kabul edilen anayasa değişikliğiyle kuvvetler ayrılığının kuvvetler birliğine dönüşeceğini vurgulamamıza karşın, o süreçte “Başbakan” sıfatıyla yaptığınız konuşmalarda “Meclis’in daha güçlü hale getirileceği”ni savunmuştunuz.

Kabinenin mevcut üyelerinin, yasama organı üyesi milletvekillerine karşı sorumluluğunu yerine getirmeleri noktasında ve yasama organının daha güçlü hale getirilmesi konusunda TBMM Başkanı olarak üzerinize düşen görevler bulunmaktadır.

Bu çerçevede, soru önergelerinin işleme alınması sürecinin hızlandırılması, soru önergesi yöneltilen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların anayasa ve içtüzükte belirtildiği süre içinde yanıt vermelerinin sağlanması, süresi içinde yanıt vermeyen cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanların uyarılması noktasında üzerinize düşen sorumluluğu yerine getirmenizi talep ediyorum.