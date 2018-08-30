Sultanbeyli’de Atatürk tepkisi

Ülkemizin kurtarıcısı Mustafa Kemal Atatürk’ün ordunun başında olduğu Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın yıldönümünde Sultanbeyli’de yapılan 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde Atatürk adının anılmamasına CHP İlçe Başkanı Murat Kantekin tepki gösterdi.

İlçe Kaymakamı Metin Kubilay ve Garnizon Komutanı’nın da bulunduğu törende çelenk sunumu yaparken yüksek sesle tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Kantekin, “Bugün kutlanan Zafer Bayramı, Başkomutanlık Meydan Savaşı’nın zaferle kazanıldığı 30 Ağustos 1922’nin yıldönümüdür. Bu zaferi kazanan Başkomutan Atatürk’tür. Atatürk adı anılmadan bu tören kutlanamaz” dedi.

Resmi erkanın huzurunda tören ekibine tepki gösteren CHP İlçe Başkanı Murat Kantekin “Bunu hazırlayan her kimse, bir daha adam gibi hazırlasın. Atatürk adı anmadan tören kutlanmaz. Hele de Başkomutanlık Meydan Savaşı’nda cephede ordunun başındaki Başkomutan Atatürk adı anmadan hiç kutlanamaz. Ayıptır!” dedi.

CHP İlçe Başkanı Kantekin’in tepkisini tören alanında bulunan vatandaşlar alkışlarla destekledi. İzleyiciler arasında bulunan bazı yurttaşlar da Atatürk adının anılmamasına tepki gösterdiler.