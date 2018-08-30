Adalet Bakanlığı'ndan Demirtaş yanıtı

Edirne F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan, HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın 24 Haziran seçimlerine ilişkin Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuru hakkında Adalet Bakanlığı’nın cevabı açıklandı.

Evrensel'in haberine göre; 24 Haziran seçimlerinde HDP’nin cumhurbaşkanı adayı olan Selahattin Demirtaş’ın avukatları, ‘Serbest seçim hakkının’ ihlal edildiği gerekçesiyle AYM’ye başvurmuştu.

‘PROPAGANDA ÇALIŞMASI YÜRÜTMÜŞTÜR’

AYM’ye yapılan başvuru sonrasında Adalet Bakanlığı Demirtaş’ın, ‘serbest seçim hakkının’ ihlal edilmediğini şu gerekçelerle savundu:

“17 ve 24 Haziran’da TRT’deki propaganda hakkı, parti çalışanları gıyabında seçim çalışması, avukatları ve danışmaları aracılığıyla ilettiği mesajlar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar, eşiyle yaptığı telefon görüşmesi üzerinden propaganda çalışması yürütmüştür.”