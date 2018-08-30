Kılıçdaroğlu: Aklımdaki isim İnce'ydi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Muharrem İnce’nin daha önce basına anlattığı akşam yemeği ile ilgili sessizliğini bozarak, “İnce’yi genel başkan olsun diye cumhurbaşkanı adayı gösterdim. Aklımda o vardı. Ancak daha sonra yapılanlar bana güven vermedi” dediği öğrenildi.,

Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, yaklaşık sekiz saat süren CHP Parti Meclisi toplantısında 24 Haziran seçim sonuçları masaya yatırılırken, sert tartışmalar yaşandığı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu ’nun yemekte İnce’nin kendisine “Genel başkanlığı bırak onursal başkan ol” teklifini getirdiğini hatırlatarak “Ben de bunu yapmayacağımı söyledim ve kendisinin genel başkan olması durumunda partinin bir hafta içinde dağılacağını da söyledim” dediği öğrenildi.

"İnce ’yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim ama güven vermedi"

Kılıçdaroğlu ’nun “Ben sonsuza kadar genel başkan olmayacağım. İlla ki bırakacağım. Bir yerde bırakacağım. 24 Haziran seçimlerinden sonra da bırakmayı düşünüyordum. Sayın İnce ’yi, benden sonra genel başkanı olması için aday gösterdim. Aklımızda bu vardı. Ancak sonrasında yapılanlar maalesef güven verecek şeyler değil, bana güven vermedi. Süreç çok farklı bir noktaya gitti” dediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu’nun bunları Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün’e de anlattığını dile getirdiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu ’nun, İnce’ye yönelik, “Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyen, oy isteyenden CHP’ye genel başkan olmaz” eleştirisinde bulunduğu da ifade edildi.