İYİ Parti kongresinde Erdoğan'a oy çıktı

Çanakkale Belediyesi Türkan Saylan Sosyal Tesisleri'nde yapılan kongreye Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Gökçeada Belediye Başkanı İYİ Partili Ünal Çetin ve çok sayıda partili katıldı.

AKKURDUN NEFESİ

Kongre bittikten sonra oy sayımına geçilince sürpriz bir oy dikkat çekti.

İl başkanının adı yazması gereken yere “Ezeli ve ebedi başkanımız, reisimiz, hakanımız, başbuğumuz Recep Tayyip Erdoğan” yazıldığı görüldü. Başkan Yardımcıları olarak da MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Başbakan Binali Yıldırım'ın adı yazıldı. Listenin sonuna ise şu not düşüldü: “Damarlarınız da ki kan gibi içinizdeyiz, akkurdun nefesini her zaman hissedeceksiniz.” Erdoğan'a oy veren kişi zarfa listeyi koyarken bunu videoyu çekti. Bu video Facebook’a yüklenerek paylaşıldı.

Kongrede tek adaş olan İrfan Dehmen il başkanı seçildi. Erdoğan'a çıkan oyla ilgili soruşturma yapıldığı öğrenildi.