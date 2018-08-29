AKP'li belediyeden 3 dakikalık videoya rekor ödeme

Türkiye'de ekonomik krizle birlikte tasarruf yapılması gerektiği konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümet temsilcileri, vatandaştan yastık altındaki dövizlerini ve altınlarını bozdurmalarını istiyor.

Vatandaşlar ceplerinden kısmaya çalışırken yetkililer nereye para harcayacaklarını şaşırdı...

220 BİN LİRAYA 3 DAKİKALIK VİDEO

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Fatma Şahin, şehrin tanıtımı için 3 dakikalık bir video hazırlattı.

Videoyu baştan sona seslendiren Şahin, tanıtım videosunun küçük bir yerinde de göründü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 3 dakikalık video için ihale açmıştı. İhaleyi 220 bin TL'ye Güçlü Gülan aldı.

“TANITIM YAPILSIN AMA BU PARAYA DEĞİL”

Gaziantep'in Şahinbey Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İktidar partisi AKP tasarruf yapmak istiyorsa buna önce kendi belediyelerinden başlamalıdır. Geçtiğimiz günlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in hem seslendirdiği hem de kısa bir bölümünde yer aldığı 3 dakikalık bir video yayınlandı. Konuyla ilgili yaptığım çalışmalar neticesinde bu film ihalesinin 220 bin liraya ihale edildiğini tespit ettim. Gaziantep için tanıtım yapılmalı mı tabi ki evet ama bu kadar parayla değil. Yine bunun yanı sıra yerel seçimler yaklaşırken böyle bir video yapılmasını da yerel seçimlere yönelik bir hamle olarak görüyorum. Ayrıca Ekap üzerinde bu ihale ile ilgili niyeyse ihalenin dokümanı mevcut değil. Bu da şeffaflığa ne kadar önem verdiklerinin bir göstergesi..."