Saray ittifakı yerel seçimlerde devam edecek mi?

Çelik'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

Şehirlerde hangi belediyelerin yatay mimariyi özendirdiğini tespit edeceğiz. Pek çok konuda olduğu gibi önemli maddelerden biridir. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathanelere hayata geçirelecek. Yerel seçim hazırlıklarına başladık.

(Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı devam eder mi?) Bu ittifakın kıymetli olduğunu hep söylüyoruz. Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağını henüz değerlendirmedik.

AF KONUSU

Af konusu gündemimizde değil. Daha önceki poziyonumuzu koruyoruz.

MACRON AÇIKLAMASI

Macron'un açıklamalarını şaşırdık. Ne zaman dış ilişkilerde iyi bir politika yürütülse Osmanlıcık etiketi yapıştırılıyor."

AYRINTILAR GELİYOR...