AKP'li Çelik: Bundan sonra İstiklal Caddesi'nde...

Çelik'in açıklamalarından başlıklar şöyle:

Şehirlerde hangi belediyelerin yatay mimariyi özendirdiğini tespit edeceğiz. Pek çok konuda olduğu gibi önemli maddelerden biridir. Millet Bahçeleri ve Millet Kıraathanelere hayata geçirelecek. Yerel seçim hazırlıklarına başladık.

(Yerel seçimlerde Cumhur ittifakı devam eder mi?) Bu ittifakın kıymetli olduğunu hep söylüyoruz. Yerel seçimlerde ittifak olup olmayacağını henüz değerlendirmedik.

AF KONUSU

Af konusu gündemimizde değil. Daha önceki poziyonumuzu koruyoruz.

MACRON AÇIKLAMASI

Macron'un açıklamalarını şaşırdık. Ne zaman dış ilişkilerde iyi bir politika yürütülse Osmanlıcık etiketi yapıştırılıyor."

CUMARTESİ ANNELERİ

Bir annenin evladına duyduğu özlemden daha büyük bir acı olamaz, hepsine hürmet ediyoruz. Bu davaların bir kısmı sonlandırıldı, bazı kişiler mahkûmiyetler aldı. Yavaş yavaş 2010’dan itibaren ise burası annelerin vicdanlarını temsil eden bir platform olmaktan, terör örgütlerinin yuvası olmaya başladı. Anaların acılarına her zaman kapımız açıktır. Ancak buranın gittikçe terör propaganda merkezi haline dönüşmesi sonucunda, bu önlemleri almamız gerekmiştir. Bu annelere karşı bir tutum değildir, oradaki terör gruplarının burayı bir eylem alanı haline getirmesine bir operasyondur. Annelerin acısını istismar ederek terör propagandasının yapılmasına müsaade edilmeyecektir, bu alan bundan sonra bu amaçla kullanılmayacak. Bundan sonra İstiklal Caddesi gibi yerlerde bu eylemlere izin verilmeyecektir. Bu AK Parti bile olsa müsaade edilmeyecek.