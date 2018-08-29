Dört bakandan ortak açıklama: AB'den işbirliği bekliyoruz

AB Reform Eylem Grubu toplantısına ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ortak açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katılımıyla düzenlenen 4. Reform Eylem Grubu Toplantısı sona erdi.

Yeni sistemin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı'nda düzenlendi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katıldı.

Toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında, Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Siyasi reform sürecinin hızlandırılması için mutabık kaldık. Daha az bürokrasi ile daha hızlı adımlar atacağız. Avrupa Konseyi ile daha yakın çalışmayı düşünüyoruz. AB ile ilişkilerimizde sonuç alabileceğimiz konulara odaklanacağız. Gümrük Birliği müzakerelerinin tekrar başlatılması, vize serbestisinin hayata geçirilmesi. Vize serbestisinde 7 kriter vardı 6'ya düştü. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 6 kriter için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. AB'den terörle mücadelede Türkiye'ye daha fazla destek vermelerini istiyoruz. Bu terör örgütlerinin mevcudiyetine yönelik işbirliği bekliyoruz. Avrupa Birliği ile diyalog toplantılarımız var, bu toplantıları tekrar hayata geçireceğiz. AB'ye üye olalım veya olmayalım reform AK Parti iktidarlarının önceğiliği olmuştur. Yeni sistemde de reformlar öncelik olmaya devam edecektir."

Çavuşoğlu'nun ardından konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise, "Türkiye'nin AB ile diyaloglarının artırılması için toplantı icra ettik. AK Parti iktidarının reformcu duruşu malumdur. Reformların uygulanması için önemli kararlar aldık. Yeni sistemin imkanlarından da yararlanarak yargıya güvenin artacağı ve hızlanacağı bir dönem olacak. 23. ve 24. fasıllar tek tek masaya yatırdık. Yargıda hedef süresi uygulamasının pilot uygulamalarını pazartesi günü başlatacağız. AB ile diyalogları sürdüreceğiz. İnsan hakları ve özgürlükleri geliştirecek çalışmaları artıracağız" ifadelerini kullandı.

'AVRUPA'DAN MÜTTEFİKLİK RUHUNA YAKIŞIR AÇIKLAMALAR GELDİ'

Berat Albayrak ise, konuşmasında ABD tarafından Türk ekonomisine karşı bir süreç başlatıldığını belirterek, "Ekonomimizi hedef alan açıklamalarla gerginlik üst seviyeye ulaştı. Siyasi saiklerle yapılan saldırı sonrası Avrupa'dan müttefiklik ruhuna yakışır bir şekilde açıklamalar geldi. Bu sürecin Türkiye'nin ekonomik göstergeleriyle açıklanamayacak siyasi adımlar olduğunu bir çok kesimin kabul ettiğini gördük. Adımlar atmaya başladık. Çok daha yoğun bir çalışma sürecini ortaya koyacağız. İhracat ve ithalat rakamları oldukça pozitif bir göstergeyi ortaya koydu" dedi.

Albayrak ayrıca, "Dün itibari ile yaklaşık 5.5 milyon mükellefimizden 60 milyardan fazla bir rakam yapılandırıldı ki bu güzel ve başarılı bir süreç olduğunu ortaya koyuyor. 2019 enflasyonla mücadelede güçlü bir yıl olacak. Finansal mimarimizi yeniden inşa ediyoruz. Tüm kurumlarımızın çok daha etkin bir yapıyla yer alacağı çok daha güçlü finansal mimariyle ülkemizi daha güçlü duruma getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Albayrak, kendisine sorulan bir soru üzerine, "ABD kaynaklı bir türbülans dönemi yaşıyoruz" dedi.

"TOPLANTI REDORM İREDESİNİ TEYİT ETMEKTEDİR"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu toplantı ülkemizin reform iradesini teyit etmektedir. Toplantıda olumlu bir hava oluştu. Türkiye bir taraftan AB taahhütlerini yerine getirmeye çalışırken bir taraftan terörle mücadele etmektedir. Terör örgütleriyle mücadele iradesi AB güvenliğiyle de alakalıdır."

AB'ye katılım sürecinde siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenmişti.

Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamaları için REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015 tarihlerinde yapılmıştı.