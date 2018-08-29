Gözaltına alınan CHP'liler: Yılmayacağız

Halil Sak/Cumhuriyet- Cumartesi Anneleri ’nin 700’üncü oturumunda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun emri ile kayıp yakınlarıyla birlikte gözaltına alıdıktan sonra serbest bırakılan CHP’liler gazetemize konuştu. CHP Gençlik Kolları yönetici ve üyeleri polisin sert müdahalesi sırasında ve sonrasında yaşadıklarını, Süleyman Soylu’nun Cumartesi Anneleri için söylediği sözleri gazetemize değerlendirerek CHP’li gençler “701. hafta Cumartesi Anneleri’nin yanında olacaklarını” söyledi.

‘Kendisine yakıştı’

CHP Beşiktaş Gençlik Kolları Başkanı Doğa Kıroğlu, eylemin müdahale ile baltalandığını dile getirerek, “Süleyman Soylu’nun başka bir siyasi partideyken AKP için, Tayyip Erdoğan için söylediklerini hepimiz biliyoruz. 700. haftaya ulaşmış değerli bir eylemi anlamasını beklemek hiç mümkün değildi. Soylu da bu noktada kendisine yakışanı yaptı. Dikta yönetiminin sergileyebileceği cümlelerdi” dedi.

‘Yıldırma politikası’

CHP Sarıyer Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Günel ise “Annelerin acıları yanında bizim gözaltına alınmamız hiçbir şey. 701. haftadakine de gideceğim. Her cumartesi Cumartesi Anneleri’nin yanında olmaya çalışacağım. Gözaltılarda devletin yapmış olduğu bir durum. Bunları hep yapıyorlar, devam ettiriyorlar zaten. Bu bir yıldırma politikasıdır. Biz yılmamaya çalışıyoruz yılmayacağız. Bu haksızlık karşısında susmayacağız. Bunu da her yerde dile getirmeye devam edeceğiz” diye konuştu. Günel AKP’nin düşünce yapısında, hayata bakış açısında anneye, kadına, çocuklara saygısı olmadığını belirterek şöyle devam etti: “2011 yılında Cumartesi Anneleri ile dönemin başbakanı görüşüyor. Fakat şimdi aynı hükümetin aynı zihniyetin adamları farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Akıllarınca bizi kandırmaya çalışıyorlar. Aslında kandırılan bizler değiliz kendileri.”

‘Devlet terörize etti’

CHP Eylem ve Etkinlikten Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Murat Akbaş da dünyanın en demokratik, en meşru ve en barışçıl sivil bir eylemi devletin kan, barut, ateş ve plastik mermi ile saldırdığını dile getirerek annelerin taleplerinin yok sayıldığını söyledi. Akbaş Cumartesi Anneleri’nin taleplerini meşru bir şekilde dile getirdiğini belirterek konuşmasını şöyle sürdürdü: “Devlet bu meşru eylemi terörize etti. Kendi terörünü orada 70 yaşındaki 80 yaşındaki ailelere uygulattı. Devlet, alıp kaybettirdiği bu gençlerin kimler tarafından nasıl kaybettirildiğinin hesabını vermek yerine ailelere saldırıyor. Bundan vazgeçmelidirler.”

‘Saldırgan tavır’

CHP Parti üyesi Koray Çağlıyan da şöyle konuştu: “ Cumartesi Anneleri’nin gözaltına alınmamaları için elimizden geleni yaptık. Bu seferde biz gözaltına alındık. Soylu’nun açıklamaları 24 Haziran seçimlerinden sonra saldırgan bir tavır sergilendiğinin göstergesidir. Biz onların yanında olmaya çalışıyoruz olabildiğimiz kadarıyla. Daha fazla faili meçhuller, kayıplar yaşanmaması için oradaydık. Siyasal İslamın uzun zamandır böyle bir ağırlığı, baskınlığı vardı, şimdi de olayları görmezden gelerek, küçük görerek kendilerince olayı pasifize etmeye çalışıyorlar.”