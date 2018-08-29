Süleyman Soylu'yla ilgili çarpıcı iddia

Barış Yarkadaş, Süleyman Soylu'yla ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu: Soylu'nun adı, İBB Başkanlığı için değerlendiriliyor.

CHP'li eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için düşünüldüğünü söyledi.

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın konuğu olan CHP 24. ve 25. dönem İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Ak Parti'nin İstanbul'u kazanması için MHP'nin oylarına ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle Süleyman Soylu'nun İBB adayı olacağını ileri sürdü.

Yarkadaş'a göre, Soylu'nun milliyetçi çıkışları İstanbul adaylığı için kurgulanıyor.

"AKP'nin İstanbul'da MHP'nin oylarına ihtiyacı var. Süleyman Soylu'nun Cumartesi Anneleri'nin çıkışı sadece toplumsal muhalefeti bastırmaya yönelik bir adım değil. Süleyman Soylu aynı zamanda MHP'nin en radikal, en şahin tabanına da sesleniyor. Çünkü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı gündeme gelebilir Süleyman Soylu'nun. O yüzden Süleyman Soylu bugün şahin bir pozisyona getirildi. Saray'da Süleyman Soylu'nun ismi İstanbul Büyükşehir Başkan adayları arasında değerlendiriliyor. Ahmet Misbah Demircan ve Soylu'nun adı geçiyor."