Yılmaz Özdil: Erdoğan bunu yaparsa dolar düşecek

Özdil'in "Tatil herkese dokuz gün, asrın liderimize bir ay olmalı" başlıklı yazısı şöyle:



Uzun bayram tatillerinin en güzel tarafı nedir derseniz?

Asrın liderimizin tatil yapması.

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Asrın liderimiz çalışmayınca memlekette pek sorun olmuyor çünkü.

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Asrın liderimiz çalışıyor.

Dolar yükseliyor.

Asrın liderimiz tatile çıkıyor.

Dolar duruluyor.

Asrın liderimiz işbaşı yapıyor.

Dolar gene yükselmeye başlıyor.

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Bayram tatilini bir aya uzatıp, asrın liderimizi dünya turuna göndersek, memlekete maliyeti daha ucuza gelecek.

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Çocuklarımıza bakın mesela…

Hepsi cin gibi, akılları kafalarına sığmıyor, cep telefonlarını ipad'leri interneti nefes alırcasına rahat kullanıyorlar, yaşıtları olan yabancı çocuklardan fazlaları var, eksikleri yok.

Okullar bi açılıyor kardeşim…

Bu zehir gibi çocuklarımızı Akp tarafından yönetilen okullara gönderiyoruz, anca dünya sonuncusu oluyorlar!

Güya eğitim veriyorlar, çocuklar bildiğini de unutuyor.

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Çocuklarımız devamlı tatil yapsa, hiç okula göndermesek bile kendi kendilerine Ruanda'nın Tanzanya'nın Somali'nin gerisinde kalmazlar. Akp'nin okullarına giderek bunların gerisinde kalıyorlar.

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Yolda yürürken yanlışlıkla elinden çekirdeğini düşür, meyve ağacı fışkırıyor. İnsanlık varolduğundan beri dünyanın en bereketli toprağı kabul edilen Anadolu'da oturuyoruz.

Akp bi tarım politikası uyguladı…

Kendi kendine yeten yedi ülkeden biriydik, aç kalmamak için 126 ülkeden tarım ürünü ithal ediyoruz.

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Sümerler Hititler Karyalılar Frigler Lidyalılar dahil, bu topraklarda saman ithal eden tek medeniyet Akp medeniyeti!

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Dünyanın en önemli altı turizm ülkesinden biriydik.

Bir yılda 40 milyonun üzerinde turist geliyordu.

Şimdi tatil olunca Suriyeliler bile ülkelerine gidiyor, düşün gari.

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Düzeltmeye kalkıp da bozmadıkları alan kalmadı.

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Hiç dokunmasa, hiç konuşmasa, dolar kendi kendine düşecek.

İşbaşı yaptı, dolar yukarı.

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Samimiyetle söylüyorum…

Asrın liderimiz çalışmasa, memleketi daha iyi yönetiyor aslında.