Erdoğan'ı kızdıracak karar: Heykeli kaldırılıyor

Üç ay sergilenmesi planlanan heykel gelen tepkilerin ardından pazar günü kaldırılacak.

Almanya’nın Wiesbaden kentindeki Birleşik Almanya Parkı’na bir sanat festivali çerçevesinde yerleştirilen altın renkli üç metrelik Recep Tayyip Erdoğan heykeli şehirde gündem oldu. Bazı yayın organları ‘Erdoğan karşıtları ve yandaşları birbirine girecek’ derken, bazıları da iki ülke arasında kriz çıkacağını savundu. Üç ay kalması planlanan heykelin tepkiler üzerine Pazar günü kaldırılacağı açıklandı.

Heykelin Wiesbaden Biennale isimli sanat festivalinin bu yılki teması olan ‘Kötü Haberler’ başlıklı sloganı altında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde konulduğu açıklandı. Yaklaşık 2.5 ton ağırlığındaki heykel, 2 Eylül’de bitmesi planlanan festivalin başlamasından kısa süre önce konulunca tartışmalar da başladı.

‘ÇOK SAYIDA TELEFON ALDIK’

Cumhuriyet’in haberine göre, sağ eliyle bir yeri işaret ediyor şeklinde çalışılmış heykeli gören birçok kişinin belediyeyi aradığını belirten Wiesbaden Şehir İdaresi, “Şaşıran ve kızan çok sayıda vatandaştan telefon alıyoruz. Bunun bir sanat festivali için yapıldığını bilmiyorlar” dedi.

Festivalle ilgili uzun değerlendirmeler yaptıklarını söyleyen Wiesbaden Belediye Başkanı Sven Gerich, bunun bir siyasi tartışmaya yol açacağını sanmadıklarını ve sadece sanat özgürlüğü olarak gördüklerini söyledi.

Ancak heykel şimdiden birçok kişinin uğrak yeri oldu. Alman basını heykelin, Erdoğan yandaşları ile karşıtları arasında bir eylemi ateşlemesi ve Türkiye ile Almanya arasında yeni bir kriz çıkarmasından endişe edildiğini vurguladı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan Şehir Tiyatroları’ndan Uwe Eric Laufenberg, heykelin üç ay kalmasının planlandığını ama Pazar günü sanat için ayrılan alandan kaldırılacağını açıkladı.

Alman polisi ise heykeli gözlem altında tutarak provokatif eylemlere karşı sürekli devriye geziyor.