Kılıçdaroğlu: İspat et siyaseti bırakacağım!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Parti Meclisi toplantısında konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomideki kötü gidişata dikkat çekerek, “Basiretsiz bir yönetim Türkiye’ye hakim olmuş durumda” yorumunda bulundu.

Parti Meclisi toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun konuşmasının öne çıkan bölümleri şöyle:

-Bugüne gelelim. O onurlu ve gururlu, kimseye ödün vermeyen, ekonomik bağımsızlığını sağlayan, Londra’ya gidip tefecileri ikna edebilir miyin diye çabaya girmeyen Mustafa Kemal’in Türkiyesi’nden Erdoğan’ın Türkiyesi’ne geldik.

-Türkiye bu badireyi nasıl atlatır diye 13 maddelik bir öneri paketi açıkladık. İyi niyetle, Türkiye’yi, insanımızı, çocuklarımızı sevdiğimiz için.

-Türkiye, hanedanlık yapısı içinde çürüyen bir devlettir. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın internet sitesinde üst yönetimin tablosu yayınlandı. Bir numaradaki kişinin hiçbir unvanı yok. Bu kişi, çantacı olarak tanımlanıyor, hanedandan birisi. Nasıl oluyor da, bakan yardımcılarından, müsteşarlardan üstte. Haber olunca baktık, siteden çıkarılmış ama çantacı hâla göreve devam ediyor. Bakandan sonra en yetkili kişi.

Hukuk güvenliğini sağlamak zorundasınız. İnsanların can ve mal güvenliğini sağlamak zorundasınız.

Enis Berberoğlu, Eren Erdem neden hapiste! Osman Kavala niye hapiste. Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan… Düşüncelerini beğeniriz ya da beğenmeyiz ama bunlar sadece kalemleriyle düşüncelerini ifade ettiler.

Eğer devleti demokratik geliştirmezseniz süratle organize suç örgütüne dönüşebilir. Cumartesi Anneleri’ne bakın. Yerlerde süründürüyorsunuz o yaşlı kadınları, anneleri. Ben orantısız güç kullanan polislere bir şey demiyorum, talimatları verenlere söylüyorum. Hangi gerekçeyle anneleri yerlerde sürüklediniz. Bir suçu var, “Oğlumun mezarı nerede” diye sormak. Örgütlü suç devlette böyle oluşur.

Darbeler sonrası devlet organize suç örgütü niteliğine kavuşmuştur. Faili meçhuller o dönemlerde olmuştur. Türkiye’nin bundan kurtulması lazım.

Yasama organına talimat veren kişi, Merkez Bankası’na mı talimat vermeyecek. Merkez Bankası’nın dünyada da itibarı yoktur. Faizi, borsayı bir yükseltiyor, vurgunu vurup parayı dışarı götürüyor. Fakir fukaranın parasını.

Doları esas alarak yaptığınız ihaleleri TL’ye çevirin dedik. Müteahhit TC vatandaşı, ihaleyi veren devlet; sizin dolarla ne işiniz var. Niçin dolarla yaptınız. Karar almışlar, AVM’de dolarla kiralama olmayacakmış. Günaydın beyler günaydın. Onu bırak da yandaşlara verdiğin milyar dolarlık ihaleleri Türk Lirası’na çevirsene. Gücün yetiyor mu!

Sanki benim çocuklarımın Amerika'da apartmanları var. Döviz baronlarıyla sabah akşam beraber olan sensin. Benin döviz baronlarıyla ilişkimi ispat et siyaseti bırakacağım.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ERDOĞAN'A 9 SORU:

Erdoğan'a 9 soru soruyorum.

1. Tarımı bitir, çiftçiyi borç batağına sürükle. Tarım ürünü ithal et diyen dış güçler miydi?

2. En büyük ihaleleri dolarla ver diyen dış güçler miydi?

3. İhalelere gelir garantisi ver diyen dış güçler miydi?

4. Yandaşların dış borçlarına devleti kefil et diyen dış güçler miydi?

5. Döviz geliri olmayan şirketlere döviz cinsinden borçlanmasına izin ver diyen dış güçler miydi?

6. Türkiye'yi Londra'da tefecilere teslim eden dış güçler miydi?

7. Merkez Bankası'na müdahale et, her şeyi sen belirle diyen dış güçler miydi?

8. Borç alan emir alır diyordun. Bugüne kadar emir aldığın dış güçleri açıklayacak mısın?

9. Borç almak için Katar'ın kapısına gittin yeni emirleri Katar'dan mı alacaksın?

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