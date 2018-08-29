Meclis'te 440 sorudan yalnızca 5 tanesi yanıtlandı

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre, 440 soru önergesine verilen 5 yanıtın tümü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turan'dan geldi. Bakan Turan taşeron şoförlerin durumu, bakanlığından ihraç edilen personelin sayısı, minibüsçülere verilen belge ile Niğde'de yapılacak havaalanı ve organize sanayi bölgesinin durumu hakkında vekilleri bilgilendirdi. 7 Temmuz'da yemin ederek göreve başlayan vekillerin verdiği ve iç tüzük gereği 15 gün içinde cevaplandırılması gereken 435 önerge ise bu süre aşılmasına rağmen, cevaplandırılmayı bekliyor.

İşlem yapılması beklenen sorularda bazıları şöyle:

— Çorlu'da 24 kişinin öldüğü tren kazasıyla ilgili CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın cevaplaması için soru önergesi verdi. 13 Temmuz'da verilen önergeye henüz cevap gelmedi. Aynı konuda İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ da önerge sundu.

— CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul milletvekilleri Ali Şeker ve Özgür Karabat, 18 yaş altı çocuk gebelikleri için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 3 ayrı önerge ile sordular. Üç vekilin önergesi de ‘işlemde' bekliyor.

— Sözleşmeli öğretmen atamalarında yaşanan büyük sorunlar ve yüksek puanlı adayların elenmesi durumu 3 ayrı vekil tarafından soru önergesi yapıldı. CHP'li milletvekilleri Utku Çakırözer, Müzeyyen Şevkin ve İsmail Ünver, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 18-19 ve 20 Temmuz'da farklı soru önergesi yönelttiler.

- Yurt dışından ithal edilen et, karkas et miktarı ve ithal tohum konularında CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer, tam 9 ayrı soru önergesi verdi. Gürer'in önergelerine Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den cevap bekleniyor. Gürer, ‘Bankalara borcu olan vatandaş sayısı nedir? Kara listede olan kaç kişi var” diye de sordu.

— CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, tüm bakanlara ayrı ayrı 15 Temmuz 2016 tarihinden sonra ihraç edilen, açığa alınan ve göreve iade edilen personel sayılarını sordu. Özer'in önergelerinin hiçbirine daha cevap gelmedi.

— HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç, Sanayi Bakanı Mustafa Varank'a “Ağrı'daki şeker fabrikasının 32 dönümlük arazisi Adalet Bakanlığı'na niye devredildi” sorusunu yöneltti.

— MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Enerji Bakanı'na “Şirketlere destek olmak için elektrik dağıtım bedeline zam yapıldığı doğru mudur” diye sordu.