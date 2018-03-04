'Korktukları için koalisyon kurdular'

Akşener yaptığı konuşmada, "Korktukları için birden bire adına Cumhur dedikleri yerli ve milli ilan ettikleri bir koalisyon kurdular. Biz ona 'Saray' koalisyonu dedik. 'Saray' koalisyonunda çok alındılar. Abiler koktu 24 saat bize sövüyorlar" dedi.

DHA'dan edinilen bilgiye göre, kongrede bir konuşma yapan Akşener, "Ben her birinizle ayrı ayrı gurur duyuyorum. Çünkü İYİ parti bir ihtiyaçtan doğdu. İyi parti kadınların uzun zamandır tacize, tecavüze, şiddete, istismara uğradığı bir dönemde, aynı istiklal savaşında olduğu gibi ayağa kalkıp 'Hadi düşün önümüze. Bu karanlıktan bu hoyratlıktan, çirkinlikten kurtulmamız lazım. Bizi kurtarın' denildi. İyi parti kadınların talebiyle, isteğiyle kuruldu ve yoluna devam ediyor" diye konuştu.