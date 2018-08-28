Riyalin değer kaybetmesinin ardından İran Meclisi’nin Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Karbasian’ı görevden almasını değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye demokrasisinin AKP iktidarları ile büyük zarar aldığını belirterek, “İran’da demokrasi Türkiye’de damat kazanıyor” dedi.

İran Meclisi’nin geçtiğimiz günlerde yerel para birimi Riyaldeki değer kaybı ve ülke ekonomisinin kötüye gitmesi üzerine Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Karbasian’ı görevden almasını değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye’nin bu durumu çok iyi değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye demokrasinin bir zamanlar bölgesindeki ülkelere örnek gösterildiğini ifade eden Arık, 16 Nisan Referandumu ile Türkiye demokrasisinin büyük bir yara aldığını belirtti. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Arık, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde İran Meclisi yerel para birimi Riyaldeki değer kaybı ve ülke ekonomisinin kötüye gitmesi nedeniyle Ekonomi ve Maliye Bakanını görevden aldı. Peki İran parası değer kaybetti, ülke ekonomisi kötüye gidiyor da Türk Lirası değer mi kazandı, ekonomimiz şaha mı kalktı? Hayır. Türk Lirası gün be gün erirken, ekonomi can çekişiyor. Peki Türkiye Büyük Millet Meclisi bunun karşılığında ne yapıyor, maalesef hiçbir şey. Çünkü AKP’nin halkımızı kandırmak için renkli yalanlarla pazarladığı 16 Nisan Referandumu’nun ardından TBMM’nin dolayısıyla da milletin tüm yetkileri elinden alındı.

24 Haziran seçimlerinin ardından da, uygulaması çok önceden başlayan, tek adam rejimi Türkiye’yi teslim aldı. Tek adamın yetkisi çok ama sorumluluğu yok. 16 yıldır vatandaşı dışlayan, yandaşı omuzlayan ekonomi politikalarının sonucu olarak bugün Türkiye ekonomisi büyük bir kriz yaşıyor. Türk Lirası gün be gün değer kaybediyor.

Vatandaşın alın teri, tüyü bitmemiş yetimin hakkı olan kamu kaynakları betona yatırıldı, saraylarla israf edildi. Türkiye milyarlarca dolar borçlandı ama istihdam yaratmak için tek bir adım atılmadı. Ama olağanüstü yetkilerle donatılan tek adam rejimi sorumluluk almak yerine topu taca atıp, Türkiye’nin ekonomik bir savaşla karşı karşıya olduğu yalanı ile tabanını konsolide etmeye çalışıyor. Ne bir önlem alıyor ne sorumlulardan hesap sorabiliyor. Sadece ve sadece hamaset yapıyor. Yazlık, kışlık sarayları yetmemiş gibi yeni sarayları halka müjde olarak açıklıyor. Yazık, gerçekten çok yazık. Türkiye demokrasisi bir zamanlar bölge ülkelerine örnek gösterilirdi. Ama AKP ile İran demokrasisinin bile gerisinde kaldık. Gelinen noktada İran’da demokrasi Türkiye’de damat kazanıyor.”