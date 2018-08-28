'Ülkeyi 70 sente muhtaç ettiniz!

TOKİ tarafından 176 arsanın açık arttırmayla satışa çıkarılmasına CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, 20 ilde içlerinde tarım arazilerinin de olduğu 176 arsanın açık arttırmayla satışa çıkarılması hakkında konuştu.

Ankara, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Nevşehir, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova'da toplam 1 milyon 884 bin 8 metrekare büyüklüğünde 176 arsayı satışa çıkarılmasını gündeme getiren Gülizar Biçer Karaca ; TOKİ’nin AKP iktidarıyla birlikte rant dağıtım merkezi haline geldiğini söyledi.

“TOKİ AKP’YE KAYNAK AKTARMAK YERİNE İŞİNİ YAPSIN”

Son açıklanan satış kararını, AKP’nin Türkiye’yi düşürdüğü durumun bir itirafı olarak yorumlayan Biçer Karaca ; “yandaşlarınıza peşkeş çekeceğiniz kupon araziler tükendi şimdi sıra tarım arazilerinin açık arttırmayla satışına mı geldi” diyerek TOKİ’ye görevinin hükümetin açıklarını kapatmak değil, kamu yararına faaliyet yürütmek olduğu hatırlattı.

“NE VAR NE YOKSA SATTINIZ ÜLKEYİ 70 SENTE MUHTAÇ ETTİNİZ”

AKP’yi Cumhuriyet’in birikimlerini kendi kirli düzenleri uğruna hayırsız bir evlat gibi har vurup harman savurmakla suçlayan Biçer Karaca ; “borç sarmalı içine soktuğunuz ülkemiz arazi satıp, betona yatırım yaparak değil ancak ve ancak bilime, insana, doğaya ve katma değerli sektörlere yatırım yaparsa kalkınır” dedi.

“ŞEKER FABRİKALARI YETMEDİ, İMAR AFFI KESMEDİ ŞİMDİ DE ARAZİLERE GÖZ DİKTİLER”

Bedelli askerlik, imar ve vergi aflarıyla kendi yarattığı krizden çıkmaya çalışan hükümete seslenen Biçer Karaca; “yandaşların batık şirketlerini kurtarmaya satılan şeker fabrikaları da yetmedi şimdi elde ne var ne yoksa satıp birilerine kaynak transfer ediliyor” dedi.

Satışlardan elde edilen gelirlerin nereye harcandığının meçhul olduğunu söyleyen CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, “tarım arazilerini, ormanları yakıp yıkıp satarak ülkeyi soktuğunuz bu beton bataklığından çıkaramazsınız olsa olsa daha da dibe sürüklersiniz” dedi.