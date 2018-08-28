Bahçeli yaralanan polis memurunu ziyaret etti

Devlet Bahçeli, silahını temizlerken kendisini vurarak ağır yaralanan polis memurunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Dün, silahını temizlerken kendisini vurmuştu. MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli o polis memurunu tedavi gördüğü hazstenede ziyaret etti. Gözünden vurulan polis memurunun durumun kritik olduğu belirtildi.

MHP'den Bahçeli'nin ziyareti hakkında şu açıklama yapıldı;

Yıllardır Genel Merkezimizde görev yapan polis memuru Akın Çakır,dün talihsiz bir kaza sonucu kendi silahından çıkan kurşunla yaralanmıştı. Genel Başkanımız Devlet BAHÇELİ yaralı polis memurumuz Akın Çakır'ı ziyaret ederek ailesine ve meslektaşlarına geçmiş olsun dileklerini iletti ve yetkililerden bilgi aldı. "