Bulgaristan'dan 'iç hatlar' uçuşu Meclis gündeminde

Yeni havalimanının hizmete girmesiyle birlikte Bulgar hava sahasını kullanmak zorunda kalacak uçaklar nedeniyle Bulgaristan’a yüklü miktarda ödeme yapılacağını kaydeden İlgezdi, “Örneğin Ankara-İstanbul iç hat seferini yapan bir uçağın, yönelme ve alçalma esnasında başka bir devletin hava sahasını kullanmak zorunda kalması hangi milli ve yerli politikaların bir sonucudur?” diye sordu.

3'üncü havalimanının hizmete girmesine sayılı günler kala, havaalanının konumu tartışma yaratmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, yeni havalimanına iniş ve kalkışlar esnasında Bulgaristan hava sahasının kullanılacağı yönündeki iddiaları Meclis gündemine taşıdı.

Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan tarafından yanıtlanması istemiyle bir soru önergesi veren CHP Genel Başkan Yardımcısı İlgezdi, mevcut durumda Atatürk Havalimanına inen uçakların, 05-23 pistini kullandığını, kalkışların ise 17-35 doğrultusunda kuzeye doğru gerçekleştirildiğini belirtti.

3'üncü havalimanının devreye girmesiyle birlikte, ilk etapta sadece kuzey-güney doğrultusunda inşa edilen pistlerin kullanılacağını, ilerleyen yıllarda ise doğu-batı doğrultusunda yeni bir pistin inşa edileceği ifade eden İlgezdi, “Sonuç olarak yeni havalimanında inişler güneyden kuzeye, kalkışlar ise Karadeniz yönüne gerçekleştirilecektir. Başka bir ifadeyle 3'üncü havalimanının devreye girmesiyle birlikte, Bulgaristan hava sahasını kullanmak zorunda kalacak uçaklar için Türkiye, ciddi bir ödeme yüküyle karşılaşacaktır” dedi.