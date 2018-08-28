CHP'li Tekin, son beş yıldaki icra ve haciz sayılarını sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaşın kullandığı kredi ve ödenmeyen kredi borçları ile son beş yıldaki icra ve haciz sayılarını öğrenmek için, TBMM Başkanlığına kapsamlı bir soru önergesi verdi.

Tekin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından cevaplandırılmak üzere verdiği soru önergesinde, vatandaşın en önemli sorununu Meclis gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a 14 soru yönelten Tekin'in soru önergesi şöyle:

'Ülkemizde, faize ve krediye bulaşmamış vatandaş kalmadı. Ülke halkı borçlu bir hale geldi. 3 kişiden biri icralık bir şekilde yaşıyor. Geriye kalan iki vatandaşın da etrafa borçları bulunuyor.

Bir yandan artan işsizlik diğer yandan yüksek enflasyon ve döviz kuru ile eriyen maaşlar ve hayat pahalılığı ailelerin harcayabilecekleri geliri azaltıyor. Tüm bunlarla birlikte daha fazla borçlanan hane halkının borçları hızla artıyor. Resmi veriler, Türkiye'nin toplam borç stokunun milli gelire oranının 2002 seviyelerine ulaştığını, hane halkının geçimini büyük ölçüde borçlanarak sürdürdüğünü, nüfusun önemli bir bölümünün ciddi anlamda borç batağına saplandığını gösteriyor.'

Bu bağlamda;

2014-2018 yılı (Temmuz ayı) itibariyle Türkiye genelinde;

İlamlı ve ilamsız olmak üzere icra takibi başlatılan dosya sayısı kaçtır? Rakamları, yıllara ve illere göre belirtiniz.

İpotekli ve icradan satılan, taşınır ve taşınmaz malların sayısı nedir? İllere göre sayısını belirtiniz.

Kredi kartı borcunu ödeyemediği için haklarında icra takibi yapılan kişi sayısı kaçtır? Kaç kişi icra yoluyla haciz işlemine tabi tutulmuştur?

Vatandaşın bankalardan kullandıkları bireysel ve Ticari kredi toplam tutarı nedir?

Bireysel ve ticari kredi borcunu ödeyemediği için icra takibi ve haciz başlatılan kişi sayısı kaçtır?

Esnaf ve kefalet kooperatiflerine ödenmeyen borçlardan dolayı kaç kişi hakkında icra yoluyla haciz işlemi uygulanmıştır?

Esnafın kullandığı kredinin toplam tutarı nedir?

Vatandaşın bankalardan ve finans kuruluşlarından kullandıkları konut kredisi tutarı nedir? Kredi borcunu ödeyemediği için kaç kişi hakkında icra takibi ve haciz işlemi yapılmıştır?

Vatandaşların bankalardan kullandıkları taşıt kredisi toplam tutarı nedir?

orcunu ödeyemediği için icra takibi yapılan ve haciz başlatılan kişi sayısı kaçtır?

Cep telefonu parasını ödeyemediği için haklarında icra takibi yapılan kişi sayısı kaçtır? Bu dönemde kaç kişi icra yoluyla haciz işlemine tabi tutulmuştur?

Sosyal Güvenlik kurumlarından maaş alan kaç emeklinin maaşına haciz işlemi uygulanmıştır? Bahse konu dönemde, maaşlarına haciz konularak kesinti yapılan emekli sayısının illere göre dağılımı nasıl gerçekleşmiştir?

Tarımsal nitelikli kredi alıp ödeme yapamadığı için icralık olan çiftçi sayımız nedir? Bu kapsamda, icra yoluyla tahsilat yapılan çiftçi sayısı kaçtır?

Türkiye genelinde, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelin maaşlarında bulunan icra sayısı nedir? Bunların kaçına haciz işlemi uygulanmıştır?

Vergi dairesi ile anlaşma yapmasına rağmen borcunu ödeyemeyen kişi sayısı kaçtır?

Son beş yılda "Borcumu ödeyeceğim" diye taahhütte bulunmasına rağmen, ödeyemeyerek mahkûm olup kişi sayısı kaçtır?

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