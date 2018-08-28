CHP'li Serter: Devlet fabrika kurmalı

Toplantı sonrasında değerlendirme yapan Bedri Serter, ülke gündemini değerlendirdi.

Ekonominin bugün içinde bulunduğu durumun belli başlı sebepleri olduğunu ve bunların iyi analiz edilmesi gerektiğini ifade eden CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, “Ekonomideki istikrarsızlık, dövizdeki aşırı baskı sonucu artış, yabancı sermayenin ülkeden kaçışı bugünkü krizin temel taşları konumunda. Üretmek yerine tüketmeye ve üretime dönmeyen inşaata kaynak aktarımı ile bir yere kadar büyüme sağlandı ve sonunda kriz kapıya dayandı” dedi. Ülke olarak üretmemiz gerektiğini ve dünyada kabul gören markalar yaratmamızın şart olduğunu ifade eden Serter, “Bunun için de sanayide Endüstri 4.0 dönüşümünü kaçırmamamız ve yine sanayide can yakar duruma gelmiş olan ara eleman sıkıntısını çözmemiz gerekiyor. Bu konuda CHP’nin çok önemsediği bir proje olan Organize Sanayi Bölgeleri’nde meslek liselerinin sayısının arttırılması bu konuda çözümün ilk adımı olur. Sanayinin yüksek teknoloji ile buluşması ve dünyada rekabet edebilir ülkeler arasında girmesi için Ar-Ge’nin devlet eliyle desteklenmesi şarttır” dedi.

İzmir’de 183 Dış Sermayeli Firma

Şu an İzmir’ de ancak 183 dış sermayeli firma olduğunu söyleyen Serter, “İzmir’i bilen, İzmir’de iş yapan, doğma büyüme İzmirli olarak İzmir’in kalkınması için yatırım alması gerektiğini görüyorum ve her platformda ısrarla bunu söylüyorum. Yabancı sermaye bu anlamda çok önemli. İzmir’e bu yatırımları kazandırmamız gerekiyor” diye konuştu.

Devlet Fabrika Kurmalı

Organize Bölgelerinin TOKİ gibi kurumlar eliyle oluşturulup sanayiciye uzun vadeli ödemeli devredilecek devlet fabrikalarının oluşturulması gerektiğine dikkat çeken Serter, “Artık devlet konut temelli inşaatı desteklemek yerine fabrikalar kurmalı, üretime yatırım yapmalı. Bu krizlerle karşılaşmamak için yapılması gereken belli” dedi.

Ekonomi, Eğitim ve Toplumsal Uzlaşı

Türkiye’nin biran evvel ben yaparım, ben düşünürüm, ben uygularım mantığından acilen çıkıp ortak akıl noktasında buluşmasının şart olduğunu söyleyen CHP’li vekil Serter, “Türkiye olarak tali konulardan sıyrılıp hep beraber üzerine düşünmemiz ve emek harcamamız gereken 3 alan var. Birincisi tabii ki ekonomi, ikincisi yap-boz tahtasına dönmüş eğitimimiz ve toplumumuzdaki bu bölünmüşlük durumu ve toplumsal uzlaşıyı nasıl sağlayacağımız. Bu 3 başlık üzerine kafa yormalı ve bu alanlarda ortak akıllı çıkışı yakalamamız şart” diye konuştu.