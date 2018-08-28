CHP’den zor durumdaki gazeteler için teklif

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, gazete kağıdında yüzde sekiz olan katma değer vergisi ve diğer harçların indirilmesi çağrısında bulunurken gazete kağıdı alımı için dolar kurunun sabitlenmesi için kanun teklifi verdi.

Döviz kurundaki iniş çıkışlardan en çok etkilenen kurumlar arasında gazetelerin geldiğini belirten Çakırözer, “Dolar kurundan, ekonomideki krizden en çok etkilenen kurumların başında gazeteler gelmekte. Türk lirası döviz karşısında hızla değer kaybederken kağıt bulmak giderek zorlaşmakta. Habertürk gazetesini kapattı. Aydınlık dört gün yayınına ara verdi. Cumhuriyet, ve Sözcü gibi gazeteler fiyatlarını artırmak zorunda kaldı. BirGün’ün manşeti alarm veriyor. Eğer önlem alınmazsa Türkiye’de kendi yağıyla kavrulmaya çalışan tüm gazeteler kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Mutlaka adım atılması lazım” dedi.

"Kur farkından en çok gazeteler etkilendi"

CHP’nin gazeteci kökenli Milletvekili Çakırözer, gazeteciliğin döviz kurundaki iniş çıkışlardan en çok etkilenen kurumlar arasında yer aldığına dikkat çekerek, kağıtta yüzde sekiz katma değer vergisi ve diğer harçların kaldırılması ve dolar kurunun gazete kağıdı ithalatı için sabitlenmesi için Meclis’te kanun teklifi verdi. Teklifi Meclis Başkanlığı’na sunan Çakırözer, Türkiye’de kağıt üretimi yapan fabrikaların kapatılmasına tepki göstererek, özelleştirme politikaları sonucunda Türkiye’nin kağıtta dışa bağımlı hale geldiğini belirtti.

"Çağrımızı resmiyete döktük"

Bağımsız gazetecilik ve gerçek basın özgürlüğü için ekonomik özgürlüğün de şart olduğunu belirten Çakırözer, bu konuda Meclis Başkanlığına bir Kanun teklifi verdi. Çakırözer, Kanun teklifinde, “Daha önce 13 Temmuz ve 2 Ağustos tarihlerinde yaptığımız çağrıyı bu kez resmiyete döktük. Diğer sektörlerde alınan önlemler gibi gazetecilik sektörü için de kağıt fiyatlarında kur sabitlemesi yapılmalıdır. Bunun için Merkez Bankası’na çağrıda bulunuyoruz. Kanun Teklifimizin yasalaşması için tüm siyasi partilerden de destek bekliyoruz. Gazetelerin yaşatılması, haber alma hakkımızın korunması anlamına gelir. Basın özgürlüğü ve bağımsız gazetecilik için ekonomik özgürlük tesis edilmelidir” ifadelerine yer verdi.