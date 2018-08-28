Çavuşoğlu'ndan ABD'ye 'kovboy' göndermesi!

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

İki ülke arasında diyaloğun olması önemli. Dışişleri Bakanı olarak ben de diplomasiden yanayım. Sorunları çözmek için çok da çaba sarf ettik. Dolayısıyla kongre üyelerinin de Türkiye’ye gelmesi önemli. Çünkü Amerika'da farklı gruplar var, tam bir karmaşa var. Türkiye'nin önemini bilen kongre üyeleri var. tabi FETÖ yüzünden zehirlenen, FETÖ'nün zehirlediği gruplar da var. FETÖ, Litvanya'da da özellikle toplumu bölmeye çalışıyor, bizim ilişkilerimizi de zehirlemeye çalışıyor. Biz buna müsaade etmeyiz. Biz bu konuda Litvanya yönetimine ne destek gerekiyorsa vermeye hazırız.

Artık ilişkileri geliştirmek için tehdit dilini bir kenara bırakmak lazım. Normalleştirmek için kabullenilmeyecek şartlar ortaya konmaması lazım. Ben bu hava savunma sistemini başta ABD olmak üzere müttefiklerden almak istedim. Ama bu ülkeler satamadı ya da satmak istemedi. Benim de ihtiyacım var. Ortak üretime de geçeceğiz ama şu an benim acil ihtiyacımız karşılayacak bir

Amerika patriotları satma garantisi veriyor mu? F-35'te bile her gün tehditler, hep böyle şartlar ama benim hava savunmamı korumam lazım. Herkeste füze var, kendi ülkemi savunacak sistemi almak durumundayım. Bu benim ülkem için zorunluluk. F-35'in biz ortağıyız. "Ben istedim Türkiye çıkar" bu yaklaşım olmaz.

Kovboy filminde olduğu gibi ben istediğimi yaparım derse, onun da karşılığı olur. Onu kendilerine de zaten söyledik.