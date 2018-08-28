Çavuşoğlu 'Gymnich toplantıları'na katılacak

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi/Komisyon Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve AB Dönem Başkanı Avusturya Federal Cumhuriyeti Avrupa, Entegrasyon ve Dışişleri Bakanı Karin Kneissl’ın davetlerine icabetle, Viyana’da 30-31 Ağustos 2018 tarihlerinde AB üyesi ve adayı ülkelerin Dışişleri Bakanlarının katılımlarıyla düzenlenecek gayriresmi nitelikteki toplantıya katılacak.

"Gymnich toplantıları" adıyla bilinen sözkonusu toplantı formatı dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıyor. Sözkonusu toplantıda, başta çok taraflılık, dijitalleşme ve kritik altyapı alanlarında olmak üzere bölgesel ve küresel güncel gelişme ve sınamalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulması ve AB süreci ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke Bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülüyor.