Görev tanımı yok: Albayrak nereye, o oraya

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı döneminde danışmanı olan Medet Nebi Yanık’tan vazgeçmiyor. Yanık, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nda da “üst yönetimin üstünde” bir göreve getirildi. Yanık'ın görev tanımı ise belli değil.

BirGün gazetesinden Nurcan Gökdemir'in haberine göre, Medet Nebi Yanık, 2015 yılında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda bakan danışmanı oldu. Albayrak, 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşan yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı görevini üstlenince Yanık’ı da yanında götürdü.

“Bakanlık üst yönetimi” başlığıyla hazırlanan ve hiyerarşik olarak sıralanan şemada Medet Nebi Yanık’ın ismi Bakan Yardımcısı Bülent Aksu ile Müsteşar Abdullah Kaya’nın da isimlerinin üstünde yer aldı. Vergi Denetim Kurulu ve Mali Suçları Araştırma Kurulu başkanlarının yanı sıra genel müdür ve daire başkanlarının da isimlerinin üstünde bulunan Medet Nebi Yanık’ın görev tanımına şemada yer verilmedi.