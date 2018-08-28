Ahmet Hakan: Erdoğan'ın fotoğrafı hala gözümün önünde...

Ahmet Hakan'dan Süleyman Soylu'ya 'Cumartesi Anneleri' tepkisi: Ne değişti?

Gazeteci Ahmet Hakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun 'Cumartesi Anneleri'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'la çekilen fotoğrafı hatırlatan Hakan, 'O fotoğrafın çekildiği günden bugüne Cumartesi Anneleri açısından ne değişti?' diye sordu.

İŞTE AHMET HAKAN'IN YAZISI

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu “Cumartesi Anneleri” eylemine polisin müdahale gerekçesini...

“Anneliğin teröre alet edilmesi ve istismar edilmesi” olarak açıkladı.

Ve “Biz bir kandırmacaya son verdik” dedi.

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İyi ama Cumhurbaşkanımız Erdoğan, başbakanlığı döneminde “Cumartesi Anneleri”ni makamında ağırlamıştı.Fotoğraf hala gözümün önünde.

Hepimize nasıl da umut olmuştu o fotoğraf...

Çok mutlu olmuştuk kayıp çocuklarını arayan anneleri o makamda görünce...

“İşte devletin şefkati” demiştik.

“İşte özlediğimiz fotoğraf” demiştik.

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O fotoğrafın çekildiği günden bugüne “Cumartesi Anneleri” açısından ne değişti ki...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu böyle bir yaklaşım ortaya koydu?

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Keşke Sayın Bakan...

Hem istismarın ne zaman başladığını...

Hem de Cumhurbaşkanımızın başbakanlığı döneminde bu anneleri makamında ağırlamasını nasıl değerlendirdiğini...

Bir izah etse de...

Meseleyi tam olarak anlamış olsak.

NE OLMUŞTU?

Cumartesi Anneleri'nin 700'üncü gösterileriyle ilgili konuşan Soylu, "İzin vermedik, doğrudur; çünkü artık bu istismarın ve kandırmacanın son bulmasını istedik. Bu ikiyüzlü kandırmacanın son bulmasını istedik. Ne yapsaydık yani, anneliğin, terör örgütü tarafından istismar edilmesine, anneliğin teröre kılıf yapılmasına göz mü yumsaydık? Çocuklarımızı terör örgütü üyeliğine özendirip, 'İstanbul'un göbeğinde anılacaksınız' diye teşvik etmelerine, anneleri gözü yaşlı bir şekilde evlat yolu gözler halde bırakmalarına göz mü yumsaydık?" demişti.