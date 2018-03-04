Kılıçdaroğlu: Belediye başkanlarının karnesini tek tek tutuyorum

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu; “Sadece milletvekillerinin değil, belediye başkanlarının karnesini de tutuyorum. O da hazır” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tüzük taslağı için buluştuğu PM, YDK ve Milletvekilleri’ne sert çıkarak, elindeki kara kaplı defteri havaya kaldırarak, “Hepinizin karnesi burada” dedi ve ekledi; “Sadece milletvekillerinin değil, belediye başkanlarının karnesini de tutuyorum. O da hazır” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun sert sözlerinden toplantıda bulunmayan belediye başkanları da nasibini aldı. CHP Lideri, Belediye Başkanları için de karne tuttuğunu belirterek, “Belediye başkanlarının da karnesini tek tek tutuyorum. Hangi belediye başkanı seçim döneminde verdiği sözleri tutuyor, hangisi çalışıyor, hangisi çalışmıyor, hepsinin karnesi elimizde” ifadesini kullandı.

“ÖN SEÇİM” SESLERİ YÜKSELDİ

Toplantıda söz alan 50 civarındaki milletvekillerinin büyük çoğunluğu belediye başkanlarının ön seçimle belirlenmesi konusunda talepte bulunduğu öğrenildi. Parti yöneticilerinin ise taslak tüzükle belediye başkanlarının ön seçimle belirlenmesinin temel kriterlerinden biri haline geldiği uyarısında bulundukları öğrenildi.

TASLAK TÜZÜKTE BELEDİYE BAŞKANI ADAYLARI İÇİN DÖRT KRİTER BULUNUYOR:

MADDE 54- YEREL SEÇİMLERDE ADAYLARIN SAPTANMASI

1-Yerel seçimlerde adaylar önseçim, aday yoklaması ve merkez yoklaması yöntemleriyle saptanır. Hangi yöntemin uygulanacağına Parti Meclisi karar verir.

2- Önseçim, üye kütüğünde kayıtlı üyelerin katılımı ile yapılır. Aday yoklaması, Partide belli görevlere seçilmiş olan delegelerin katılımı ile yapılır. Önseçim veya aday yoklaması yargı yönetimi ve denetiminde yapılır.

3-Merkez yoklamasında adaylar Parti Meclisince saptanır. Parti Meclisi bu yetkisini ilçe seçimleri için il yönetim kurullarına, belde seçimleri için ilçe yönetim kurullarına devredebilir.

4-Yerel seçimlerde aday olmak isteyen il ve ilçe başkanları ile yönetim kurulu üyeleri yasal süreler içinde görevlerinden istifa etmek zorundadır.