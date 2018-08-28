Abdulkadir Selvi: AB ile ile ilgili yeni adımlar geliyor

Abdulkadir Selvi, "Bunun ilk adımı olarak Reform Eylem Grubu 3 yıl aradan sonra toplanıyor" dedi.

Abdulkadir Selvi, "AB ile ilişkilerde yeni adımlar geliyor" başlığıyla yayımlanan yazısında AB ile ilişkilerin son üç yıldır buzdolabına kaldırıldığını söyledi.

İlişkilerin canlanacak olmasından dolayı heyecan duyduğunu belirten Selvi, "Alice Harikalar Diyarında gibi ayaklarım yerden kesilmiş değil. İhtiyatlı bir iyimserlik içindeyim. Ama bu süreçte siyasi iradenin cesaretlendirilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadesini kullandı. Selvi, "15 Temmuz darbe girişimi karşısında AB'den gereken desteği bulamadık. Yükselen milliyetçi dalganın etkisiyle AB, Türkiye'yi adeta itti" ifadesini kullandığı yazısında sözlerine, "Ama biz de Kopenhag Kriterleri'ni Ankara kriterleri yapıp yolumuza devam edemedik" diye devam etti.

Söz konusu süreçte ABD'nin Türkiye'ye dönük yaptırımlarının da etkili olduğunu ifade eden Selvi, şöyle devam etti:

"Ankara'da bir süredir AB ile yakalanan yeni konjonktürü değerlendirme gibi bir çaba görüyorum. Tekrar reform sürecini başlatmak ve AB ile uyum süreci canlandırılmak isteniyor. Kendimizi kandırmayalım. Bu süreçte öncelikle Türkiye'nin görünümünün değişmesi gerekiyor. Bunun yolu da normalleşme ve AB ile ilişkilerde ilerleme sürecinin başlamasından geçiyor. Reform sürecinin başlaması ve AB ile ilişkilerin canlandırılması bu açıdan yararlı olacak. AB'deki algımızın değişmesine katkı sağlayacak. Bunun ilk adımı olarak Reform Eylem Grubu 3 yıl aradan sonra toplanıyor. Reform Eylem Grubu en son 11 Aralık 2015 tarihinde toplanmıştı. Demek ki 3 yıl gibi koca bir boşluk oluşmuş. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun başkanlığında yapılacak toplantıya İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır katılacak."

Selvi, Reform Eylem Grubu'nun gündemindeki maddeleri de şöyle sıraladı:

- Öncelik, Türkiye'yi Avrupa Konseyi'nin denetiminden çıkaracak iklimi hazırlamak olacak.

— Öncelik "Yargı ve Temel Haklar" başlıklı 23. fasıl ile "Adalet, Özgürlük ve Güvenlik" başlıklı 24. fasılların açılmasını sağlamak. Bu fasıllarda atılacak adımlar, Türkiye'nin demokratikleşmesine olumlu katkı sağlayacak.

— Yargı Reformu Stratejisi'nin güncellenmesi. Türkiye'ye yönelik eleştiriler ağırlıklı olarak yargı konusunda geldiği için 'Yargı Reformu Stratejisi'nin güncellenmesi bunun önünü kesmeye yarayacak.

— Vize serbestisinde kalan kriterler gündemde olacak. Kişisel verilerin korunması, yolsuzluk ve rüşvetle mücadele, Europol ile ilişkilerin güçlendirilmesi gibi. Terörle mücadele kriteri ise son ana bırakılabilir. Ankara 1.5-2 yılı reformlar ve AB ile ilişkileri geliştirme dönemi olarak görüyor. Önümüzdeki dönemde Almanya, Hollanda, Fransa ve Avusturya ile ilişkilerin güçlendirilmesi amaçlanıyor. Bu ülkelerden de olumlu yönde sinyaller var.

'EVİN İÇİNİ DÜZELTMEMİZ GEREKİYOR'

Selvi, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Tabii bunun için bizim de evin içini düzeltmemiz gerekiyor. AB ile ilişkilerde sembol haline gelen Osman Kavala, CHP milletvekili Enis Berberoğlu ve bazı belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasının yolunun açılması elimizin güçlenmesine yol açacak."