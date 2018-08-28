Süleyman Soylu, İSPARK vurgununu böyle sakladı

İçişleri Bakanlığı, İSPARK yolsuzluğunda eski İstanbul Büyükşehir Belediye ( İBB ) Başkanı Kadir Topbaş hakkında soruşturma izni vermedi. İSPARK’taki vurgundan bir yıl sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun imzasıyla, Topbaş hakkındaki suç duyurusunun “işleme konulmamasına” karar verildi.

Cumhuriyet'ten Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, kararda, olayla ilgili İSPARK şirketinden sorumlu belediye görevlileriyle ilgili illiyet bağı kurulabileceğine dikkat çekildi ancak “eski İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’la fail-fiil ilişkisi açısından doğrudan bir illiyet kurulamadığı” için işlem yapılmasına gerek görülmediği belirtildi.

Cumhuriyet gazetesinin bir yıl önce ortaya çıkardığı “ İSPARK’ta fiş vurgunu” skandalıyla ilgili 24 İSPARK çalışanı hakkında yargılama sürerken CHP ile Halkın Kurtuluş Partisi habere referans vererek dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Tam bir yıl sonra eski İBB Başkanı Topbaş hakkında soruşturma izni vermeyen İçişleri Bakanlığı, tartışma yaratacak bir karara imza attı. Soylu’nun imzasıyla partilere gönderilen 3 sayfalık kararda “ İSPARK’taki usulsüzlük” ayrıntılarıyla anlatıldı. İşlerine son verilen 24 İSPARK çalışanı hakkında açılan davaların halen sürdüğü anımsatılan kararda Topbaş’la ilgili suç duyurusunun “işleme konulmama” gerekçesi şöyle yer aldı:

“Eski İBB Başkanı Dr. Kadir Topbaş’ın fail-fiil ilişkisi açısından doğrudan bir illiyet kurulamadığı, İstanbul Büyükşenir Belediyesi’nin şirketi olan İSPARK Anonim Şirketi’nin idaresiyle mükellef ve sorumlu belediyenin diğer görevlileri hakkında bu olayla ilgili illiyet bağı kurulabileceği, bu nedenle Belediye Başkanı açısından yasal mevzuat çerçevesinde ceza kovuşturmasını ya da sorumluluğunu gerektirebilecek mahiyette ve ağırlıkta somut bir unsur ya da hususa rastlanılmadığı anlaşıldığından, Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Kadir Topbaş hakkında, 4483 sayılı Kanun hükümlerine göre işlem yapılmasına gerek olmadığı...”

CHP, Danıştay’a taşıdı

CHP, İçişleri Bakanlığı’nın bu kararını Danıştay’a taşıyarak itiraz etti.

İSPARK VURGUNU

İçişleri Bakanlığı’nın belgesinde İSPARK vurgunu şöyle yer aldı: “Cumhuriyet Gazetesi’nin 28 Haziran-3 Temmuz 2017 tarihleri arasındaki yayınlarında İSPARK’ta 90 milyon TL’ye ulaşan yolsuzluk haberinin yer aldığı, haberde 48 terminalde de yolsuzluk yapıldığı...”