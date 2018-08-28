Soylu'ya Mehmet Ağar göndermeli cevap: Ağa baban...

1994'te kaçırılarak öldürülen Ankara Altındağ İlçesi Nüfus Müdürü Mecit Baskın'ın oğlu Eren Baskın, Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta eylemine müdahale edilmesini "Bu istismar ve kandırmacının son bulmasını istedik" sözleriyle savunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Buldan'dan Soylu'ya yanıt: Eminönü’nden değil...

Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan Eren Baskın "Soylu; Babam Ankara Altındağ Nüfus Müdürü'yken, müdürlüğün kapısında sivil polislerce gözaltına alındı Cesedi 2 gün sonra işkence edilmiş halde bulundu. Özel Harekat polisi Ayhan Çarkın 2011 yılında 'Biz öldürdük' diyerek teslim oldu. Ağa baban olan Mehmet Ağar'dan talimat aldık' dedi." ifadelerini kullandı.