Buldan'dan Soylu'ya yanıt: Eminönü’nden değil...

"Eminönü’nden değil İstanbul’un göbeğinden polisler tarafından alındılar"

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Cumartesi Anneleri için yaptığı konuşmasına tepki gösterdi. Buldan, "Eminönü’nden değil İstanbul’un göbeğinden polisler tarafından alındılar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Cumartesi Anneleri’yle ilgili sözlerine HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan’dan yanıt geldi.

Twitter hesabından açıklama yapan Pervin Buldan, “Savaş Buldan, Adnan Yıldırım ve Hacı Karay Eminönü’nden değil İstanbul’un göbeğinden polisler tarafından alındılar. Cesetleri Bolu’da bulundu AİHM Türkiye’yi mahkum etti. Katilleri hala yargılanmadı binlercesi gibi…” ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu, Cumartesi Anneleri’nin eylemine izin verilmemesiyle ilgili, “Hasan Ocak, Galatasaray Meydanı’ndaki eylemlerin başlama sebeplerinden sadece birisidir. Servis ediliyor. Çok affedersiniz, bu kişiler, Eminönü Meydanı’nda gezerken mi kayboldu?” demişti.