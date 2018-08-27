CHP İzmir’de adaylar belli olmaya başlıyor: İşte konuşulan isimler...

İlçelerde kimi isimler çalışmaya başlarken, kimileri de seçim takviminin netleşmesini bekliyor.
Gerçek İzmir sitesinin haberine göre işte 30 ilçede parti kulislerinde konuşulan isimler…
Olağanüstü kurultay tartışmasını geride bırakan Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) gözler yerel seçimlere çevrildi.
Partide aday belirlemeye yönelik çalışmalar uzun zamandır sürerken, Eylül sonu Ekim başı gibi adayların kademeli olarak açıklanması bekleniyor.
Adayların açıklanmasında öncelik partinin yerelde iktidar olmadığı kentlerde olacak. Genel Merkez milletvekillerinin yerel seçimlerde adaylığına pek sıcak bakmıyor.
Partinin aday adayı bolluğu yaşaması muhtemel kentlerin başında İzmir geliyor.
2009’da 29 ilçe artı Büyükşehir, 2014’te ise 22 ilçe artı Büyükşehir’in kazanıldığı İzmir’de 30 ilçede mevcut başkanlara rakip bolluğu yaşanıyor.
İlçelerde kimi isimler adaylık çalışmalarına başlarken, kimileri ise seçim takviminin netleşmesini bekliyor.
İşte CHP İzmir’de parti kulislerinde belediye başkan aday adaylığı için konuşulan isimler;
ALİAĞA:
Özcan Durmaz (ilçe başkanı), Barış Eroğlu, Erol Güngör, Ümit Devran
BALÇOVA:
Mehmet Ali Çalkaya (Mevcut belediye başkanı), Suat İstanbul, Hüseyin Çorlu, Mustafa Moroğlu, Muharrem Dayanç, Banu Gençkan.
BAYINDIR:
Ufuk Sesli(Mevcut belediye başkanı), Behzat Aydilek (İlçe başkanı), Hüseyin Tamer Yanık, Ali Erişen.
BAYRAKLI:
Hasan Karabağ (Mevcut belediye başkanı), Ali Engin, Hatice Tatlı, Songül Gök, Murat Haluk Öncel, Serdar Sandal, Cevat Durak, Kerim Özer, Hüseyin Sezer, Cindi Canpolat, İrfan inanç Yıldız.
BERGAMA:
Mehmet Gönenç(Mevcut belediye başkanı), Mehmet Ecevit Canbaz(İlçe başkanı), İdris Yavuzyılmaz, Ayşe Şimşek, Mert Can Malkoç...
BEYDAĞ:
Vasfi Şentürk (Mevcut belediye başkanı), Feridun Yılmazlar (İlçe başkanı), Sinan Sarıküse
BORNOVA:
Olgun Atilla (Mevcut belediye başkanı), Nevzat Kavalar, Okan Karlıdağ, Ethem İnal, Bülent Çetinkaya, Selma Nalbantoğlu, Onur Koçanalı, Ulaş Polat, Hüseyin Sezer
BUCA:
Levent Piriştina (Mevcut belediye başkanı), Deniz Yücel (İl başkanı), Kasım Akdağ (İlçe başkanı), Erkut Tamay, Suat Nezir, Ali Hıdır Uludağ, Ali Rıza Kaya, Mehmet Süne, Aysun Önal Uyar, Güngör Kaya, Ercan Tatı, Necati İmam
ÇEŞME:
Muhittin Dalgıç (Mevcut belediye başkanı), Ekrem Oran (İlçe başkanı) Alaattin Yüksel, Banu Ayhan, Nedim Gümüş, Birol Soylu
ÇİĞLİ:
Hasan Aslan (Mevcut belediye başkanı), Utku Gümrükçü (İlçe başkanı), Ali Rıza Koçer, Metin Solak, Aziz Buğa, Ali Engin, Ülkümen Rodoplu, Umut Barış Ballıkaya, Tülin Koç, Ayten Gülsever, Semra Aksu, Gürbüz Bal,
DİKİLİ:
Mustafa Tosun (Mevcut belediye başkanı) Gökmen Ulu, Adil Kırgöz, Rıza Gök
FOÇA:
Gökhan Demirağ (Mevcut belediye başkanı), Baran Gezmiş Yıldırım (İlçe başkanı) Günal Biçer, Gürol Türkmentepe, Gökalp Müstecaplıoğlu, Fatih Gürbüz.
GAZİEMİR:
Halil İbrahim Şenol (Mevcut belediye başkanı), Umut Tekin, Abdurrahim Nursoy, Cem Koç, Muzaffer Kapı,
GÜZELBAHÇE:
Mustafa İnce (Mevcut belediye başkanı), Alpay Kandemir, Uğur Yelekli, Mustafa Gürkan, Ezgi Deniz Urunga
KARABAĞLAR:
Muhittin Selvitopu (Mevcut belediye başkanı), Ali İhsan Yıldız(İlçe başkanı) Musa Çam, Şakir Başak, Polat Manduz, Fahri Elmas, Bülent Sözüpek, Sıtkı Kürüm, Mehmet Türkbay, Muhsin Kurt,
KARABURUN:
Ahmet Çakır (Mevcut belediye başkanı), Bülent Cumcum(İlçe başkanı), Serdar Yasa
KARŞIYAKA:
Hüseyin Mutlu Akpınar (Mevcut belediye başkanı), Uğur Yıldırım (İlçe başkanı), Cevat Durak, Talat Ünlü, Cihan Türsen, Ali Engin, Taha Okan, Murat Ergün, Murat Serdar Koç
KEMALPAŞA:
Rıdvan Üreten, Rıdvan Karakayalı, Bülent Oray, Hasan Ali Oray, Kudret Balcı, Okan Karlıdağ, Ünsal Atmaca,Cemil Balyeli,
KINIK:
Ahmet Özkan, Ferruh Bodur, Mehmet Çetinkaya, Murat Tosun.
KİRAZ:
İsmet Korkmaz (İlçe başkanı), Salim Özkarakaş, Pilot Zeybek, Levent Çılı, Adnan Özdoğan, Süleyman Top.
KONAK:
Sema Pektaş, (Mevcut belediye başkanı), Deniz Yücel (İl başkanı), Şakir Başak, Rıfat Nalbantoğlu, Ceyhan Kayhan, Muhsin Kurt, Sedat Uzunbay, Aytekin Tunus, Nilay Kökkılınç
MENDERES:
Ahmet Pala (İlçe Başkanı), Mustafa Öztürk, Süleyman Pehlivanoğlu, Celil Anık.
MENEMEN:
Tahir Şahin (Mevcut belediye başkanı), Ali Kemal Elitaş, Serdar Değirmenci, Serdar Aksoy, Nurgül Uçar, Ömer Güney,
NARLIDERE:
Abdül Batur (Mevcut belediye başkanı), Mustafa Moroğlu, Devrim Kırlangıç, Hakan Kılıç, Celal Yıldız, Ezgi Deniz Urunga
ÖDEMİŞ:
Remzi Boyacıoğlu, Mehmet Eriş, Bekir Keskin, Mehmet Birlik, Cumhur Şener, Nazan Dönmez, Halil İbrahim Kökten, Erdem Boyacı
SEFERİHİSAR:
Tunç Soyer (Mevcut belediye başkanı), İsmail Yetişkin (İlçe başkanı), Aydın Güney
SELÇUK:
Vefa Ülgür, Emir Cömert, Hasan Uysal, Filiz Ceritoğlu Şengel,
TİRE:
Tayfur Çiçek (Mevcut belediye başkanı), Hakan Şenoyar (İlçe başkanı), Mahmut Eskiyörük, Burak Alp Ersen, Yücel Özen, Şenol Sardoğan, Ali Doğu, Nihat Koç
TORBALI:
İsmail Uygur (İlçe başkanı), Övünç Demir, Sıla İlgi Akkaş, Sedat Uzunbay
URLA:
Sibel Uyar (Mevcut belediye başkanı), Alaatin Yüksel, Kemal Karataş, Bahri Yalaz, Burak Oğuz, Yusuf Baratalı...