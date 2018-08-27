CHP'li eski vekillerden manifesto!

Eski CHP’li Milletvekilleri ve yöneticilerden oluşan 9 Eylül Hareketi, yayımladıkları ‘Yeniden CHP’ isimli kitapçıkla CHP yönetimine dair eleştirilerini sıraladı ve çözüm önerileri sundu.

'Yeniden CHP' metninde; aralarında Kemal Anadol, Onur Öymen ve Prof. Nur Serter’in de yer aldığı sekiz eski Milletvekili ve üç eski yöneticinin imzası bulunuyor.

‘CHP’nin yeniden yaratılması’ gerektiğini savunan metinde, CHP’nin artık ‘umut olmaktan uzaklaştığı’ tespitine yer veriliyor.

‘Girilen tüm seçimlerde başarısız olmak’ da dahil olmak üzere CHP ’ye getirilen tüm eleştiriler konusunda, direkt olarak Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve onun atadığı parti yönetimi sorumlu tutuluyor.

Kılıçdaroğlu’nun izlediği siyaset ile partinin laiklik ilkesinin hırpalandığı ve parti içinde ‘liyakat’ esasının bir kenara atıldığı savunuluyor:

“CHP’de çok önem taşıyan “Liyakat” ve “Emek” kavramları Genel Başkan ve yönetimi tarafından bir yana atılmıştır. CHP tarihine önyargılı bakan, yaşamı CHP kavgasıyla geçmiş kişiler bir gecede PM üyeliğine ve daha sonra da Milletvekilliğine getirilmişlerdir.”

“Başkalaşma uygulamaları sonucunda en çok hırpalanan Altı Ok ilkesi Lâiklik olmuştur. Genel Başkan, çeşitli vesilelerle ve tercihleriyle partinin ancak sağa kayarak ve sağdaki politikacıları partiye katarak oy alınacağı inancında olduğu algısını yaratmıştır.”

CHP yönetimine getirilen eleştiriler, Kılıçdaroğlu’nun ilk kez Genel Başkan seçildiği 2010 yılına dek uzanıyor.

Eleştiriler arasında, Kılıçdaroğlu’nun Fethullah Gülen cemaatine yönelik söylemleri de bulunuyor:

“Sayın Kılıçdaroğlu 2013’de CNN Türk’teki programında “ Cemaat bize oy verirse memnun oluruz” diyordu. Bu arada CHP Merkez Yönetimini uyaran CHP’liler de vardı.”

“CHP eski Grup Başkanvekili Kemal Anadol verdiği demeçte şunları söylüyordu: “AKP ve Cemaat çift yumurta ikizidir. Bunların birine karşı diğerini tercih etmek gaflettir. Ve bu tercih yakın bir dönemde sahibini bumerang gibi vurur.”

Metinde ‘gerçek CHP’li olarak tabir edilen partililere şu çağrı yapılıyor:

“Özverili örgüt emekçileri; 12 Mart ve 12 Eylül’ü CHP’li olduğu için zindanlarda yaşayanlar, çile çekenler;

“Önümüzdeki yerel seçimlerin kişisel hesabını yapan koltuk meraklılarını dışlayarak ve sadece CHP’nin başarısını amaçlayarak 9 Eylül Hareketi adına, örgütümüze ve seçmenlerimize sorunlarımızla çözüm önerilerimizi anlatmak istiyoruz.”

“…Ömrünün tamamını CHP ile mücadeleyle geçirmiş, hatta partinin kapatılarak vakfa dönüşmesini isteyenler bugün milletvekili hatta merkez yöneticisi olabilirler! Her şeye rağmen partinin sahibi sizsiniz. CHP’yi ayağa siz kaldıracaksınız!"