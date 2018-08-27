CHP'den kriz için özel komisyon

Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre ekonomik gelişmelerin yoksul halk kitleleri üzerindeki etkisini ortaya çıkaracak 9 kişilik komisyon CHP’nin önerdiği 13 maddelik çözüm paketinin uygulanmamasının getirdiği maliyeti de belirleyecek.

CHP MYK, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ana gündemi ekonomik gelişmeler oldu.

Edinilen bilgiye göre CHP lideri Kılıçdaroğlu, olumsuz ekonomik gelişmelerin yoksul halk kitlelerini nasıl etkileyeceğini ortaya çıkartan bir çalışma yapılmasını istedi. Kılıçdaroğlu özellikle döviz kurundaki hareketlilik üzerine hükümete önerdiği 13 maddelik çözüm paketini gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu, söz konusu önerilerin uygulanıp uygulanmadığının tespitini ve uygulanmamasının getirdiği maliyetin belirlenmesini istedi.

CHP Genel Başkanı bu çözüm önerilerini, devlette liyakat, hukukun üstünlüğü ve güvenliği, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı, akılcı bir sıcak para yönetimi, dolarla yapılan ihalelerin Türk Lirası’na çevrilmesi, Kamu İhale Yasası’nın değiştirilmesi, Sayıştay’ın uluslararası standartlara dönüştürülmesi, bütçe dışı fonların kaldırılması, daha sağlıklı bir dış politika, kontrolsüz borçlanmadan vazgeçilmesi, vergi politikasının değiştirilmesi, üretimi önceleyen politika ve israf ekonomisinin ortadan kaldırılması olarak sıralamıştı. Söz konusu bu 13 maddelik çözüm önerilerinin de broşür olarak basılıp Türkiye’ye dağıtılması kararı alındı.

9 KİŞİLİK KOMİSYONDA ŞENER VE KESİCİ DE YER ALACAK

Yaklaşık 2 hafta çalışacak komisyonun üyeleri de belli oldu. Kriz masası olarak çalışacak 9 kişilik Komisyonda CHP Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Aykut Erdoğdu, Lale Karabıyık, Bülent Kuşoğlu, Orhan Sarıbal ve Genel Sekreter Akif Hamzaçebi yer alacak. Ayrıca ekonomiyle ilgili çalışan milletvekilleri Çetin Osman Budak, İlhan Kesici ve Abdüllatif Şener de komisyonda görev yapacak.

BERBEROĞLU KARARI BEKLENİYOR

CHP MYK toplantısında tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nun milletvekili dokunulmazlığını yeniden kazanmasına karşın yargılanmasının durdurulmamasıyla ilgili süreç de ele alındı. Yargıtay 17’nci Ceza Dairesi’nin vereceği kararın beklenmesi gerektiği konuşulan MYK’de olumsuz bir karar çıkması durumunda yapılacaklar konuşuldu. Çeşitli eylemlerin ele alındığı toplantıda bu eylemlerin Yargıtay kararını etkilemesi için açıklanmaması istendi. Eylül ayı ortasında çıkması beklenen kararın olumsuz olması durumunda Anayasa Mahkemesi’ne de gidilecek.

İLK SEÇİM DEĞERLENDİRMESİ PM’DE YAPILACAK

CHP MYK’de yerel seçim hazırlıkları da ele alındı. Bu çerçevede 29 Ağustos’ta Parti Meclisi toplanacak. Toplantıda seçim sonuçlarıyla ilgili ODTÜ’den bir ekibin hazırladığı yaklaşık 2.5 saat sürecek bir sunum yapılacak. Parti Meclisi toplantısının ardından Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı bölgesel toplantılar yapacak.