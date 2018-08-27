CHP'den 'eğitimde tasarruf' kararına tepki

Yıldırım Kaya, “Tasarruf etmek için eğitim bütçesini kısıp, saray yaptıracağını açıklayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız” dedi.

MEB dün yaptığı açıklamada bütçe kısıtlamasını doğrulamış ancak bunun burs imkanlarını ve okul inşaatlarını etkileyemeyeceğini açıklamıştı.

CHP’li Yıldırım Kaya ise “Krizden çıkış yolu üretimden geçmektedir. Üretimin anahtarı da kaliteli, nitelikli, bilimsel eğitimden geçmektedir. Siz kriz döneminde ilk darbeyi eğitime vurursanız krizin ateşini harlamış olursunuz” ifadelerini kullandı.

İşte CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın o açıklaması:

“Tasarruf etmek için eğitim bütçesini kısıp, saray yaptıracağını açıklayan bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız. Krizden çıkış yolu üretimden geçmektedir. Üretimin anahtarı da kaliteli, nitelikli, bilimsel eğitimdir. Siz kriz döneminde ilk darbeyi eğitime vurursanız, krizin ateşini harlamış olursunuz.

Eğitim bütçesini kısarak tasarruf olmaz. Çünkü eğitime yapılan harcamalar geleceğe yatırımdır. Geleceğe yapılan yatırımlardan asla vazgeçilmemelidir. Eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu biliyoruz, onun üzerinden tasarruf yapmak, krizin faturasını eğitime kesmek büyük bir aymazlıktır.

Aksine krizlerin pençesinden kurtulmak için eğitime daha fazla bütçe ayırmak gerekir.

Öğretmenlerimiz 3 Eylül günü okullarında olacak. 2018 Eylül ayında öğretmenlere ödenecek 1.121.- TL’lik hazırlık ödeneğini bir maaşa çıkartın. Eğitime ve eğitim emekçisine destek, uzun vadede krizlerin en güçlü ilacıdır.”