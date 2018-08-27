CHP'den Cumartesi Anneleri için araştırma önergesi

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, gözaltındaki ve hapishanelerdeki kayıpların, neden ve nasıl olduğunun, arkasındaki karanlık ilişkilerin ve yasadışı güçlerin araştırılması, faillerinin ve sorumlularının açığa çıkarılıp yargılanmasını sağlamak amacı ile Meclis Araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

CHP Mersin Milletvekili ve Anayasa Komisyonu Üyesi Ali Mahir Başarır, Cumartesi Anneleri'ni Meclis gündemine taşıdı. Meclis Araştırma komisyonu kurulmasını talep eden Başarır, önergesinde yakın geçmişin, gözaltındaki kayıplarla, işkencelerde ölümlerle ve faili meçhul bırakılan siyasi cinayetlerle anıldığını söyledi.

Devletin gözaltındayken kaybolan yakınlarını arayanlara dönük Cumartesi günü İstanbul’da yapılmak istenen 700. hafta oturma eylemine polisin sert müdahalesini eleştiren Başarır şöyle devam etti; “ Cumartesi Anneleri, “Gözaltında bir daha kayıplar, ölümler olmasın” diye 700 haftadır sıcak, soğuk, yaz, kış, yağmur, kar, buz demeden maruz kaldıkları cop, biber gazı, şiddete aldırmadan her Cumartesi o meydanda oturuyor. Bu kişiler, sadece devletten yakınlarının ne olduğunu açıklamasını ve faillerinin yargılanmasını istiyor. Devletin koruması altında bulunan kişilerin kaybolmasının sorumlusu kimdir? Türkiye’nin adını kirleten geçmişteki hukuk devletinde olmaması gereken ve Türkiye’nin adını kirleten geçmişindeki bu gözaltı kayıpları, işkencede ölümler ve faili meçhul bırakılan cinayetler gibi kötü olayların bir daha olmaması için geçmişimizi kirletenlerin açığa çıkarılması gerekir.”





"TBMM KARANLIKLARI AYDINLATACAK IŞIK KAYNAĞI"

TBMM’nin karanlıklara aydınlatacak ışık kaynağı olduğunu belirten Başarır şöyle devam etti; “Gözaltındaki ve hapishanelerdeki kayıpları, ölümleri ve faili meçhul bırakılan siyasi cinayetleri araştırmak, sorumlularını bulmak, yargılamak; Demokratik hukuk devletinin tarihsel görevi olup, demokrasinin gelişmesi ve hukuk devletinin güçlenmesinin ilk koşuludur.

Bu nedenle “insanlarımız, bir daha gözaltında ölmesin, gözaltında bir daha kaybolmasın” diye gözaltındaki ve hapishanelerdeki kayıpların, neden ve nasıl olduğunun, arkasındaki karanlık ilişkilerin ve yasadışı güçlerin araştırılması, faillerinin ve sorumlularının açığa çıkarılıp yargılanmasını sağlamak için; yakın tarihimizdeki karanlıkları aydınlatmak ve çocuklarımıza, torunlarımıza; insanlarının, gözaltında kaybolmadığı, suç işleyen kişilerinin cezasının bağımsız yargı tarafından verildiği, yurttaşlarının demokrasiye ve hukuka bağlı olduğu bir Türkiye bırakmak için, Anayasanın 98. maddesi ve İçtüzüğün 104. ve 105. maddeleri uyarınca Meclis Araştırma komisyonu kurulmasını saygıyla arz ve talep ederiz.”